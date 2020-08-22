Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация в стране развивается по сценарию «цветных революций». Об этом он заявил во время посещения военного полигона под Гродно, передает агентство БелТА.
«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — сказал он.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, они продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10%. В штабе Тихановской с данными ЦИК не согласны и заявляют о многочисленных фальсификациях.
Во время митингов произошли столкновения протестующих с силовиками, последние применяли спецсредства, в том числе резиновые пули и светошумовые гранаты. Спустя неделю по всей стране были задержаны более 7 тыс. граждан, из них около 600 человек подали заявления о насильственных действиях со стороны милиции. Несколько человек погибли.