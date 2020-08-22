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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация в стране развивается по сценарию «цветных революций». Об этом он заявил во время посещения военного полигона под Гродно, передает агентство БелТА.

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — сказал он.

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Александр Лукашенко
Лукашенко утверждает, что протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа. По его словам, свергнуть действующую власть в стране пытаются иностранные граждане, но, несмотря на эти попытки, правительство контролирует ситуацию.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, они продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10%. В штабе Тихановской с данными ЦИК не согласны и заявляют о многочисленных фальсификациях.

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Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината &laquo;Дзержинский&raquo;

Во время митингов произошли столкновения протестующих с силовиками, последние применяли спецсредства, в том числе резиновые пули и светошумовые гранаты. Спустя неделю по всей стране были задержаны более 7 тыс. граждан, из них около 600 человек подали заявления о насильственных действиях со стороны милиции. Несколько человек погибли.

Главы европейских государств заявили, что не принимают результаты выборов, так как они сфальсифицированы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии на общую сумму €53 млн.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, «цветные революции»
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