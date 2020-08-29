Власти Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам

Сайты порталов «Белорусские новости» и «Наша Ніва» попали в «список ресурсов ограниченного доступа». Оба новостных портала продолжают работу в мессенджере Telegram

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным порталам — «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша Ніва» (NN.by). Доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии, сообщает Tut.by со ссылкой на одного из интернет-провайдеров.

Он пояснил, что оба сайта попали в «список ресурсов ограниченного доступа». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Как отмечает Tut.by, оба новостных портала продолжают свою работу в мессенджере Telegram.

Неделю назад Tut.by сообщил о блокировке более 70 сайтов. Они попали в «черный список», который формируется на основании решений Министерства информации. В нем оказались как СМИ, так и сайты общественных инициатив. Среди них: «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by, правозащитный сайт sprin96.org и платформа «Зубр». Также в список ресурсов попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Доступ ограничили и к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики.