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Власти Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам

Сайты порталов «Белорусские новости» и «Наша Ніва» попали в «список ресурсов ограниченного доступа». Оба новостных портала продолжают работу в мессенджере Telegram
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным порталам — «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша Ніва» (NN.by). Доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии, сообщает Tut.by со ссылкой на одного из интернет-провайдеров.

Он пояснил, что оба сайта попали в «список ресурсов ограниченного доступа». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Как отмечает Tut.by, оба новостных портала продолжают свою работу в мессенджере Telegram.

В Белоруссии начались проблемы с доступом к российским СМИ
Технологии и медиа
Фото: Сергей Гриц / AP

Неделю назад Tut.by сообщил о блокировке более 70 сайтов. Они попали в «черный список», который формируется на основании решений Министерства информации. В нем оказались как СМИ, так и сайты общественных инициатив. Среди них: «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by, правозащитный сайт sprin96.org и платформа «Зубр». Также в список ресурсов попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Доступ ограничили и к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики.

В ответ на это белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к заблокированным сайтам. В ассоциации посчитали, что блокировка интернет-ресурсов и ограничение выпусков печатных изданий является попыткой действующей власти огородить белорусов от информации о протестах в стране и применения насилия по отношению к демонстрантам. По мнению журналистов, подобные действия считаются косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Белоруссии.

Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии
Технологии и медиа
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

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Перебои с интернетом в Белоруссии начались еще 9 августа, в основной день президентских выборов (проходили с 4 по 9 августа). Как сообщал корреспондент РБК, тогда при запуске через браузер не работали поисковик Google, видеохостинг YouTube, некоторые местные сайты, а также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения.

Вновь мобильный интернет заработал через три дня, к утру 12 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы. В частности, белорусский оператор «Белтелеком» сообщал о трудностях с доступом к интернету из-за роста множественных кибератак за пределами страны. Опрошенные РБК эксперты в числе других версий допускали, что отключения могли организовать и сами власти.

Позднее в Белоруссии продолжились проблемы с доступом в интернет. 26 августа белорусский провайдер «А1 Беларусь» сообщил о снижении скорости мобильного интернета в Минске. В компании это объяснили требованием властей.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, протесты, ограничение, доступ, сайты
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Оператор объяснил медленный интернет в Минске требованием властей
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Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы
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«Белтелеком» объяснил отсутствие доступа к интернету в Белоруссии
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