Выборы в Белоруссии , 14 авг, 13:21
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Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
14 августа сотрудники белорусских предприятий продолжили выходить на митинги. Накануне подобные акции прошли на заводах МАЗа и БелАЗа. Там потребовали провести честные выборы и остановить насилие со стороны правоохранительных органов. Протесты в Белоруссии начались 9 августа после окончания голосования на президентских выборах и оглашения предварительных результатов. По данным ЦИК, победителем стал Александр Лукашенко, получивший более 80% голосов
«ГродноАзот»
Минский моторный завод
Минский электротехнический завод имени Козлова (МЭТЗ)
«Минские кабельные сети»
Локомотивное депо «Лида» Барановичского отделения БЖД
Белорусский металлургический завод в городе Жлобине
Работники «Минских электрических сетей»
Минское строительное предприятие МАПИД
Сотрудники МАЗа выходят на митинг второй день подряд
Минский завод шестерен
Нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан» в городе Новополоцк
Минский завод колесных тягачей
«Парк высоких технологий» в Минске. Основатель технопарка, незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало сейчас находится под стражей.
Что важно знать о протестах на белорусских предприятиях — читайте в материале РБК