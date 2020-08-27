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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов

В их числе журналисты ТАСС, «Радио Свобода», Reuters и других СМИ. По словам представителя МВД, их доставили в милицию для проверки документов. Ведомство пообещало, что иностранцев и аккредитованных журналистов отпустят
Задержание журналистов на площади Свободы в Минске
Задержание журналистов на площади Свободы в Минске (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, которые собирались освещать акцию протеста, передает Reuters.

В их числе оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. Как передает агентство, Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что милиционеры поместили его в автобус с другими журналистами. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».

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Фото: Евгений Малолетка / AP

Шеф-редактор «Нашей нивы» Андрей Дынько сообщил РБК, что помимо Бобылева задержали и журналистку издания Надежду Бужан. «С ней еще журналисты Tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк («БелаПАН»), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters)», — рассказал он.

Дынько сообщил, что их привезли в Октябрьский РУВД. Tut.by опубликовал фото из отделения.

Позже официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что журналистов доставили в РУВД «для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». Она сообщила, что сотрудников иностранных СМИ и журналистов, аккредитованных при МИД республики, отпустят.

«Сотрудники посольства проверяют появившуюся в СМИ информацию», — сообщил РБК представитель посольства России в Белоруссии.

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ОМОН разогнал протестующих в центре Минска
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Сейчас, по данным издания Onliner, на площади Свободы находятся около двух сотен человек. Сотрудники СМИ, которые в момент задержания находились вдали от приехавших силовиков, продолжают работать. К собравшимся обратился сотрудник милиции с просьбой разойтись, но те продолжают акцию.

Демонстранты начали движение в сторону площади Независимости, передает «Наша нива». По данным издания, в акции участвуют несколько тысяч человек.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии идут с 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов президента, на которых с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по официальным данным, получила чуть более 10% голосов.

Вечером 26 августа ОМОН разогнал участников акции в центре столицы, при этом часть протестующих укрылась в Красном костеле (храм в Минске. — РБК), двери которого заблокировали силовики. Позднее активистов выпустили. По данным правозащитного центра «Весна», в этот день в Минске и других городах задержали около 30 активистов.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: Минск, Белоруссия, задержание, журналисты
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