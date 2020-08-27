В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
В Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, которые собирались освещать акцию протеста, передает Reuters.
В их числе оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. Как передает агентство, Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что милиционеры поместили его в автобус с другими журналистами. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».
Шеф-редактор «Нашей нивы» Андрей Дынько сообщил РБК, что помимо Бобылева задержали и журналистку издания Надежду Бужан. «С ней еще журналисты Tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк («БелаПАН»), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters)», — рассказал он.
Дынько сообщил, что их привезли в Октябрьский РУВД. Tut.by опубликовал фото из отделения.