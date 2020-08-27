В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов

В их числе журналисты ТАСС, «Радио Свобода», Reuters и других СМИ. По словам представителя МВД, их доставили в милицию для проверки документов. Ведомство пообещало, что иностранцев и аккредитованных журналистов отпустят

Задержание журналистов на площади Свободы в Минске (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, которые собирались освещать акцию протеста, передает Reuters.

В их числе оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. Как передает агентство, Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что милиционеры поместили его в автобус с другими журналистами. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».

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Шеф-редактор «Нашей нивы» Андрей Дынько сообщил РБК, что помимо Бобылева задержали и журналистку издания Надежду Бужан. «С ней еще журналисты Tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк («БелаПАН»), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters)», — рассказал он.

Дынько сообщил, что их привезли в Октябрьский РУВД. Tut.by опубликовал фото из отделения.