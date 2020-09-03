Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии

Валерий Вакульчик (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Комитета государственной безопасности, генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на близкий к пресс-службе администрации Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», а также Telegram-каналы Nexta и Euroradio.

По данным СМИ, в отставку со своего поста отправлены также секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков и глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель.

Позднее национальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщило о новых постах, которые заняли двое отставников. По решению Лукашенко бывший глава КГБ стал секретарем Совбеза, а покинувший КГК Тертель возглавил КГБ.

О кадровых перестановках в Белоруссии стало известно в преддверии визита в эту страну делегации правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Материал дополняется