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Протесты в Белоруссии ,  
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Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

Стороны указали, что солидарны с жертвами жестокого обращения и со всеми белорусами, которые требуют проведения свободных и честных выборов. Власти должны прекратить насилие и политические преследования, говорится в заявлении
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

ЕС, США, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором осудили применение насилия по отношению к протестующим и политические преследования. Документ размещен на сайте представительства ЕС в Белоруссии. В нем указывается, что сейчас «становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных».

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — говорится в заявлении.

Кроме того, страны заявили о солидарности с теми белорусами, кто добивается новых выборов, и потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных, «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам».

В заявлении отмечается, что властям следует провести прозрачное расследование «всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений» и привлечь виновных к ответственности. «Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — указали стороны.

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Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Победу, по данным ЦИК, с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. После объявления предварительных результатов в Минске и других городах республики начались протесты, которые продолжаются уже третью неделю. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

В первые дни после выборов протесты сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, против протестующих применили светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. С 9 по 13 августа были задержаны более 7 тыс. человек.
По данным ООН, во время акций протеста погибли четыре человека.

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В последние недели акции идут преимущественно мирно, однако задержания не прекратились. Так, 27 августа в Минске, по данным правозащитного центра «Весна», были задержаны более 200 человек. МВД сообщило о 114 задержанных в тот же день по всей стране. 29 августа Минск начал массово лишать аккредитаций журналистов иностранных СМИ, в том числе сотрудников Би-би-си, Reuters и «Радио Свобода».

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия, США, ЕС, Великобритания
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