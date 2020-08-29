Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой
ЕС, США, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором осудили применение насилия по отношению к протестующим и политические преследования. Документ размещен на сайте представительства ЕС в Белоруссии. В нем указывается, что сейчас «становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных».
«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — говорится в заявлении.
Кроме того, страны заявили о солидарности с теми белорусами, кто добивается новых выборов, и потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных, «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам».
В заявлении отмечается, что властям следует провести прозрачное расследование «всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений» и привлечь виновных к ответственности. «Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — указали стороны.