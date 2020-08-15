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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно. Об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, передает «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, сейчас идет эскалация и «наращивание вооруженного компонента» на западной границе, что вызывает беспокойство в Минске.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — сообщил президент.

Также Лукашенко отметил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. «И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности республики Беларусь», — указал Лукашенко.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

С 9 августа в Белоруссии идут массовые акции протеста из-за несогласия с результатами президентских выборов в республике. Акции переросли в столкновения с силовиками, 10 августа для разгона демонстрантов они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе протестов задержали около 7 тыс. человек, к забастовкам присоединились более десяти предприятий.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о недопустимости применения силы к протестующим. Накануне, 14 августа, министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека». Кроме того, введение ограничений против Минска допустил госсекретарь США Майк Помпео.

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Варшава, Польша

Согласно окончательным результатам выборов, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%. Все кандидаты, кроме Лукашенко, обжаловали результаты, однако ЦИК жалобы отклонила.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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