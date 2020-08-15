Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно. Об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, передает «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, сейчас идет эскалация и «наращивание вооруженного компонента» на западной границе, что вызывает беспокойство в Минске.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — сообщил президент.

Также Лукашенко отметил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. «И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности республики Беларусь», — указал Лукашенко.