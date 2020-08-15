Создателя протестного Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. Сам Степан Путило сообщил РБК, что знает о том, что его объявили в розыск

Степан Путило (Фото: stepanexta / Facebook)

Основателя Telegram-канала NEXTA Live, освещающего протесты в Белоруссии, которые проходят на фоне итогов президентских выборов, Степана Путило внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске.

«Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», — говорится в карточке. Там не указывается, по какой статье его разыскивают.

Путило в разговоре с РБК сообщил, что знает о том, что его объявили в розыск. Других подробностей он раскрывать не стал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России.