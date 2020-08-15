Создателя протестного Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России

Накануне, 14 августа, белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала Nexta Live. Об этом сообщила редакция канала. Nexta Live опубликовал фотокопию документа об объявлении в розыск Степана Путило 1998 года рождения. В нем говорится, что Путило разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).
Официального подтверждения этой информации нет. Бывший сотрудник правоохранительных органов Белоруссии подтвердил РБК, что фото документа похоже на официальную ориентировку.
Как выяснило украинское издание Страна.ua, главным редактором канала является журналист и белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основал канал еще один оппозиционный белорусский журналист Степан Путило. В настоящее время канал, по информации издания, работает из Варшавы.
Telegram-канал NEXTA Live за последние дни стал самым популярным источником информации о протестах, за несколько дней его аудитория выросла почти до 2 млн подписчиков. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция с опубликованными избиркомом результатами не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. По официальным данным, более 6,5 тыс. человек было задержано. Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в сотрудников ОМОНа самодельное взрывное устройство.