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Создателя протестного Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. Сам Степан Путило сообщил РБК, что знает о том, что его объявили в розыск
Степан Путило
Степан Путило (Фото: stepanexta / Facebook)

Основателя Telegram-канала NEXTA Live, освещающего протесты в Белоруссии, которые проходят на фоне итогов президентских выборов, Степана Путило внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске.

«Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», — говорится в карточке. Там не указывается, по какой статье его разыскивают.

Путило в разговоре с РБК сообщил, что знает о том, что его объявили в розыск. Других подробностей он раскрывать не стал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России.

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск
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Валерий Цепкало

Накануне, 14 августа, белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала Nexta Live. Об этом сообщила редакция канала. Nexta Live опубликовал фотокопию документа об объявлении в розыск Степана Путило 1998 года рождения. В нем говорится, что Путило разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).

Официального подтверждения этой информации нет. Бывший сотрудник правоохранительных органов Белоруссии подтвердил РБК, что фото документа похоже на официальную ориентировку.

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Как выяснило украинское издание Страна.ua, главным редактором канала является журналист и белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основал канал еще один оппозиционный белорусский журналист Степан Путило. В настоящее время канал, по информации издания, работает из Варшавы.

Telegram-канал NEXTA Live за последние дни стал самым популярным источником информации о протестах, за несколько дней его аудитория выросла почти до 2 млн подписчиков. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям.

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Фото: Сергей Гриц / AP

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция с опубликованными избиркомом результатами не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. По официальным данным, более 6,5 тыс. человек было задержано. Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в сотрудников ОМОНа самодельное взрывное устройство.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, розыск, МВД России, Telegram-канал
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