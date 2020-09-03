В Белоруссии задержали ведущего «Славянского базара»

Денис Дудинский до начала антиправительственных акций работал на государственном телеканале и вел фестиваль молодых исполнителей

Фото: Денис Дудинский / Facebook

В Минске задержали телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского, которые ранее в социальных сетях поддержали антиправительственные акции протеста и были отстранены от работы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову, оба задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Telegram-канал «Мотолькопомоги» сообщил, что Кохно был задержан возле собственного дома. К телеведущему подбежали милиционеры и посадили его в микроавтобус. Обстоятельства задержания Дудинского пока не известны.

На протяжении всей ночи местонахождение Дудинского и Кохно было не известно. В пресс-службе минского ГУВД изданию Onliner заявляли, что в списках задержанных их нет. В свою очередь, агентство «Интерфакс Запад» сообщало, что жены обоих провели ночь возле СИЗО на улице Окрестина, рассчитывая получить какую-то информацию.

Дудинский вел программу «Доброе утро, Белоруссия» на государственном канале «Беларусь 1». Он был уволен после сообщения в социальных сетях, в котором осудил задержания протестующих в центре Минска. Помимо этого Дудинского и его супругу Екатерину Раецкую отстранили от ведения конкурса молодых исполнителей «Славянский базар».

Кохно вел программу «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. Он также осудил задержания, а после того, как был отстранен от эфира, призвал несогласных с действиями властей коллег увольняться.

С начала антиправительственных протестов в Белоруссии были задержаны сотни граждан, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

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