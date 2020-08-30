Несколько белорусских журналистов покинули страну

Несколько журналистов белорусского онлайн-издания Kyky.org покинули страну. Об этом сообщается на странице в Telegram-канале «Кулуары KYKY».

«Мы должны сказать, что директор, главред и часть редакции KYKY выехали из страны. Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально», — говорится в заявлении.

О том, куда именно выехали журналисты, не сообщается. В заявлении добавляется, что отъезд является временным.

«Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы», — говорится в заявлении журналистов.

28 августа в Минске задержали соучредителя онлайн-изданий Kyky.org и «The Village Беларусь» Александра Василевича.

Как сообщила РБК главный редактор белорусского The Village Евгения Сугак, перед задержанием в доме в Василевича прошли обыски. До этого он был на допросе в Департаменте финансовых расследований КГБ Белоруссии.

22 августа портал Tut.by сообщил о том, что в Белоруссии был ограничен доступ к нескольким десяткам сайтов, в том числе к ряду СМИ. Отмечалось, что при входе на некоторые сайты появлялось предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом <...> «О средствах массовой информации».

Кроме прочего, заблокированными оказались такие СМИ, как «Радио Свобода Беларусь» и украинское интернет-издание «Политнавигатор». В список попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Также власти ограничили доступ к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента Белоруссии.

27 августа в Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, в том числе сотрудников агентств ТАСС и «РИА Новости» и газеты «Комсомольская правда». Вскоре журналистов отпустили.