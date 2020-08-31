Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на общественное обсуждение

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Разрабатываемый сейчас проект новой белорусской Конституции вынесут на общественное обсуждение. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — объяснил президент.

Он при этом отметил, что возврат к Конституции 1994 года не является движением вперед. Лукашенко добавил, что хотел бы, чтобы перемены двигали общество вперед. «На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — отметил президент.

Лукашенко также отметил, что у всех избирателей, вне зависимости от профессии есть только один голос, чтобы выразить свою позицию.