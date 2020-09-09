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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране

Но заглушить волну протестов Александру Лукашенко это вряд ли поможет
Из семи членов президиума координационного совета белорусской оппозиции на свободе и не за границей осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Протестную активность это не снизит, полагают эксперты
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо)
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо) (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Утром 9 сентября в центре Минска в штабе несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико прошли обыски. По сообщениям очевидцев, следственные действия проводили люди в штатском и сотрудники МВД республики. При этом были задержаны член президиума созданного 18 августа координационного совета оппозиции юрист Максим Знак и адвокат штаба Сергей Салей. Обыски прошли и дома у Знака.

Они оба, как сообщил вечером Следственный комитет Белоруссии, являются подозреваемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — о дестабилизации социально-политической обстановки в стране и причинении вреда национальной безопасности страны с использованием СМИ и интернет-ресурсов. Наказание по этой части статьи — от двух до пяти лет заключения. По этому же делу подозреваемой является Мария Колесникова, еще один член президиума координационного совета.

Что произошло с членами президиума

В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране сохраняет только последняя. Утром 9 сентября в дверь ее квартиры в Минске звонили неизвестные, сообщила журналистам сама писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе. Поддержать ее и защитить от задержания приехали не только представители СМИ, но и дипломаты посольств Швеции, Чехии, Литвы и других стран ЕС. 26 августа Алексиевич уже была на допросе по делу о создании координационного совета, тогда она отказалась свидетельствовать против себя.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Совет был создан по замыслу его участников для переговоров с властью о путях выхода из создавшегося политического кризиса. Его члены выдвинули три главных требования — проведение повторных президентских выборов, освобождение всех политзаключенных, расследование случаев применения насилия к протестовавшим этим летом белорусам.

25 августа Конституционный суд Белоруссии признал создание совета неконституционным, так как Основной закон Белоруссии не предусматривает возможности создания общественных организаций, способных пересматривать итоги президентских выборов (все поданные на выборы жалобы суд также отклонил). Фактически одновременно членов президиума совета начали преследовать по различным формальным поводам.

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  • Председатель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский был задержан 24 августа на проходной завода и осужден на десять суток за организацию несанкционированной акции. 3 сентября, когда истекли первые 10 суток административного ареста, его снова осудили на 15 суток за нарушение установленного порядка проведения митинга. Сейчас Дылевский остается под стражей в Минске.
  • Член президиума совета Ольга Ковалькова была задержана вместе с Дылевским 24 августа. Как и он, была повторно приговорена к 15 суткам ареста. Однако 5 сентября стало известно, что она выехала в Польшу. В белорусском МВД сообщили, что отпустили ее по состоянию здоровья. Сама Ковалькова сообщила, что представители власти заявили ей в изоляторе, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго».
  • Юрист Лилия Власова была задержана 31 августа сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов; до семи лет лишения свободы).
  • 2 сентября Белоруссию покинул экс-министр культуры, уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко. Он выехал в сопровождении польского посла для участия в экономической конференции в Польше, затем направился в Вильнюс, где и остается. По словам Латушко, ему был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности».
  • Самыми драматичными стали обстоятельства задержания Марии Колесниковой. Задержанные, как и она, 7 сентября члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов в среду на пресс-конференции в Киеве рассказали, что попали в отделение Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Потом их отвезли в другое отделение, причем во время перевозки надели на голову черные мешки, а руки сковали наручниками. Потом перевезли в департамент финансовых расследований. На следующий день их и Колесникову попытались вывезти на территорию Украины, однако Колесникова порвала свой паспорт и выбралась из машины, после чего была задержана. В среду стало известно, что она находится в минском СИЗО № 1.

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Светлана Алексиевич

Еще раньше за пределами Белоруссии или под арестом оказались и другие активные участники прошедших 9 августа президентских выборов. В конце мая был задержан несостоявшийся кандидат Сергей Тихановский, в июле был арестован банкир Виктор Бабарико, незадолго до выборов из Белоруссии уехали Валерий и Вероника Цепкало. Дипломат собирался баллотироваться в президенты, но ЦИК отказался его регистрировать, а его супруга вместе с Колесниковой вошла в штаб поддержки Светланы Тихановской. Тихановская сразу после выборов уехала в Литву, обстоятельства ее отъезда до сих пор не прояснены.

Как это повлияет на протестную активность

Знак после начала активных действий властей против совета говорил, что его работа изменится — обсуждение перейдет в онлайн, а состав может быть расширен до 110 человек. При этом у оппозиции нет сомнений в том, что действия властей направлены на парализацию работы совета. Об этом в среду заявила Тихановская. «Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять», — говорится в ее заявлении. Александр Лукашенко не раз говорил о невозможности вести переговоры с представителями совета. Однако, по мнению многих экспертов, разгром президиума не уменьшит активность протестов, а, напротив, может ее увеличить.

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Виктор Бабарико

Тысячи людей выходят на улицы Минска и других городов не из-за Марии Колесниковой или других политиков, они выходят с требованиями освободить политзаключенных и провести повторные выборы, напоминает российский эксперт Андрей Суздальцев. У белорусского протестного движения с самого начала не было ярких лидеров, это «цифровая революция», которая не подразумевает концентрацию масс вокруг одной фигуры, продолжает эксперт. По его мнению, задержания только цементируют протест и укрепят людей в желании действовать вопреки позиции Лукашенко.

Задержание Колесниковой может увеличить массовость протестов в ближайшие выходные, уверен глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Колесникова показала лидерские качества, которые не демонстрировали ни Тихановская, ни Цепкало, ни остальные оппозиционеры, ее действия на границе соответствовали ожиданиям оппозиционно настроенного общества, так что многие могут выйти в ее поддержку, уверен эксперт.

Действия по разгрому совета Минченко считает ошибочными — Колесникова шла по пути легальной политической борьбы (в конце августа заявила о намерении учредить партию), с ней можно было бы играть в конституционную реформу, изменение избирательной системы, теперь же варианты для маневра у Лукашенко значительно сократились.

Белорусские власти и во время предыдущих политических кризисов выбирали путь жесткого подавления оппозиции. В 2010 году, после массового митинга из-за несогласия с результатами выборов, были задержаны семь кандидатов в президенты, пятерым вынесен судебный приговор.

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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: протесты, Белоруссия, оппозиция, задержание
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