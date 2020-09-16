Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может получить гарантии личной безопасности в случае мирного ухода со своего поста, заявила Светлана Тихановская

Светлана Тихановская (Фото: Attila Husejnow / SOPA / ZUMA / ТАСС)

В случае добровольного и мирного ухода с поста президента Александр Лукашенко может получить гарантии безопасности от оппозиции. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

На вопрос, будут ли Лукашенко предоставлены гарантии безопасности в случае его мирного ухода, Тихановская ответила: «Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе».

«То есть Лукашенко получит гарантии безопасности?» — уточнил журналист. «Да. Даже больше», — ответила Тихановская.

Она также рассказала о планах в отношении состава правительства в случае прихода к власти. На время подготовки к новым выборам президента руководить страной будет временное правительство из числа нынешних министров.