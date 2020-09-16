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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может получить гарантии личной безопасности в случае мирного ухода со своего поста, заявила Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Attila Husejnow / SOPA / ZUMA / ТАСС)

В случае добровольного и мирного ухода с поста президента Александр Лукашенко может получить гарантии безопасности от оппозиции. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

На вопрос, будут ли Лукашенко предоставлены гарантии безопасности в случае его мирного ухода, Тихановская ответила: «Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе».

«То есть Лукашенко получит гарантии безопасности?» — уточнил журналист. «Да. Даже больше», — ответила Тихановская.

Она также рассказала о планах в отношении состава правительства в случае прихода к власти. На время подготовки к новым выборам президента руководить страной будет временное правительство из числа нынешних министров.

Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко
Политика
Светлана Тихановская

«Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать. <...>. Поэтому кардинальных перестановок не будет. Если люди хотят работать, они будут работать. Только уже на благо белорусов», — пояснила Тихановская.

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Ранее она заявляла, что договоренности между президентом России Владимиром Путиным и Лукашенко во время переговоров в Сочи не будут иметь законной силы, а все договоры будут пересмотрены новой властью. «Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — заявила тогда Тихановская.

Позже, комментируя договоренность о предоставлении Россией кредита Белоруссии в размере $1,5 млрд, Тихановская заявила, что деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены побои белорусов.

Белорусская оппозиция заявила о намерении получить от Европы $4 млрд
Политика
Павел Латушко

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко рассказал, что белорусская оппозиция намерена взять кредит на $3–4 млрд у Европейского союза при смене власти. Он уточнил, что белорусская оппозиция ожидает от ЕС фактически плана действий по поддержке демократизации Белоруссии. «Здесь должен быть пакет мер, не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна [Россия], а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в пределах [$] 3–4 млрд», —заявил он.

Тихановская выехала из Белоруссии и находится в Литве, из членов президиума совета белорусской оппозиции на свободе и в Белоруссии находится только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Еще один видный член президиума совета Мария Колесникова отказалась покинуть страну, порвала паспорт на границе и сейчас находится в СИЗО в Минске.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, безопасность
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