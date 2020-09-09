СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

Власти Белоруссии сообщили, что арест Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея санкционировал прокурор. Они проходят по делу о призывах к захвату власти

Мария Колесникова (Фото: EPA / ТАСС)

В Следственном комитете Белоруссии объяснили заключение под стражу Марии Колесниковой и других оппозиционеров расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СК указали, что мера пресечения в отношении Колесниковой, члена координационного совета оппозиции Максима Знака, а также адвоката предвыборного штаба Виктора Бабарико Ильи Салея была избрана с санкции прокурора.

В ведомстве рассказали, что в ходе расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя») «были получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

В СК утверждают, что эти действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.