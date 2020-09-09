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СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

Власти Белоруссии сообщили, что арест Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея санкционировал прокурор. Они проходят по делу о призывах к захвату власти
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: EPA / ТАСС)

В Следственном комитете Белоруссии объяснили заключение под стражу Марии Колесниковой и других оппозиционеров расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СК указали, что мера пресечения в отношении Колесниковой, члена координационного совета оппозиции Максима Знака, а также адвоката предвыборного штаба Виктора Бабарико Ильи Салея была избрана с санкции прокурора.

В ведомстве рассказали, что в ходе расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя») «были получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

В СК утверждают, что эти действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

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Ранее о том, что Колесникова проходит подозреваемой по этому делу, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Она рассказала, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции находится в минском СИЗО № 1. Туда она была доставлена после задержания на границе с Украиной, когда, по утверждениям властей, пыталась покинуть Белоруссию с нарушением правил.

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Об исчезновении Знака оппозиционеры сообщили утром 9 сентября. Позднее Tut.by и «Белсат» опубликовали фотографию, на которой видно, как он идет в сопровождении неизвестных людей в масках. В СК изначально не объяснили, что стало поводом для задержания оппозиционера.

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Днем 9 сентября стало известно и о задержании Салея. У него дома прошел обыск.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии ранее было возбуждено по факту создания координационного совета оппозиции. Занимавший на тот момент пост генерального прокурора Александр Конюк заявил, что деятельность этого органа направлена на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Мария Колесникова, уголовное дело
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