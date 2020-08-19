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Выборы в Белоруссии ,  
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МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Ведомство подготовило список из 32 человек, включая Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции на национальном уровне. Ранее ЕС также одобрил введение санкций на уровне союза
Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс (Фото: mfa_lithuania / Flickr)

МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Список подготовлен в рамках введения санкций на национальном уровне. По словам министра, в него вошли 32 человека, однако конкретные имена, кроме Лукашенко, он не назвал. Санкции будут введены против тех, кто «применял насилие и чрезмерную силу [к протестующим в Белоруссии], а также против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, и против тех, кто сфальсифицировал результаты выборов», уточнил Линкявичюс.

Кроме запрета на въезд для фигурантов списка другие ограничения Литва пока не планирует вводить. Окончательное решение по их введению будет принимать МВД страны.

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«Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное — это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент», — отметил министр.

Ранее в среду главы государств и правительств стран, входящих в Евросоюз, одобрили применение санкций против Белоруссии и отказались признавать итоги президентских выборов, которые завершились 9 августа. По официальным данным ЦИК Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской итоги выборов не признали и представили данных собственных подсчетов, по которым она набирала 70-80% голосов.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ограничения будут введены против существенного числа людей. В список войдут те, кто жестоко обращался с участниками протестов и способствовал фальсификациям на выборах.

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Также Мишель призвал оппозицию Белоруссии и руководство страны к диалогу и заявил, что рассчитывает на объективное расследование по поводу репрессий во время протестов.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Евросоюзом помощи белорусскому народу в размере €53 млн. Из них €50 млн пойдет на борьбу с коронавирусом, поддержку социальных служб и бизнеса, остальные деньги — на помощь жертвам репрессий и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также на поддержку гражданского общества и независимых медиа. Фон дер Ляйен также сообщила, что средства будут направлены напрямую общественным организациям и наименее защищенным группам населения, минуя власти.

Лукашенко отказывался от диалога под давлением и призывал Запад обратить внимание на проблемы внутри стран ЕС и не вмешиваться в дела его государства. «Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее», — сказал президент.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, санкции, Литва
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