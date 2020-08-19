МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Ведомство подготовило список из 32 человек, включая Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции на национальном уровне. Ранее ЕС также одобрил введение санкций на уровне союза

Линас Линкявичюс (Фото: mfa_lithuania / Flickr)

МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Список подготовлен в рамках введения санкций на национальном уровне. По словам министра, в него вошли 32 человека, однако конкретные имена, кроме Лукашенко, он не назвал. Санкции будут введены против тех, кто «применял насилие и чрезмерную силу [к протестующим в Белоруссии], а также против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, и против тех, кто сфальсифицировал результаты выборов», уточнил Линкявичюс.

Кроме запрета на въезд для фигурантов списка другие ограничения Литва пока не планирует вводить. Окончательное решение по их введению будет принимать МВД страны.

«Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное — это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент», — отметил министр.