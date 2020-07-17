Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская

Не допущенные к участию в выборах президента Белоруссии политики сплотились вокруг Светланы Тихановской. Почему у Александра Лукашенко появилась в качестве соперника женщина и как это скажется на итогах кампании, разбирался РБК

Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Как появился единый кандидат от оппозиции

Штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии объединились и призвали голосовать за Светлану Тихановскую. Об этом 17 июля заявили на совместной пресс-конференции представители не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — супруга первого Вероника и координатор штаба второго Мария Колесникова. Тихановская также принимала участие в пресс-конференции, ЦИК выдал ей удостоверение кандидата, и она может принять участие в выборах 9 августа.

Объединенная команда также огласила пять принципов своей дальнейшей кампании. Во-первых, призвала избирателей не бойкотировать выборы, а прийти проголосовать. В оставшееся до выборов время объединенная команда займется информированием электората, как защитить свой голос от фальсификаций. Штабы также призывают участвовать в кампаниях за честные выборы и становиться наблюдателями, следить за явкой и подсчетом голосов. В случае победы штабы согласовали два последующих шага — Тихановская должна будет провести повторное честное голосование, в котором смогут участвовать все альтернативные кандидаты. После ее победы также должны быть освобождены все заключенные по политическим и экономическим статьям, которым будет предоставлено право на пересмотр дел в независимых и честных судах.

На вопрос, что объединенный штаб собирается делать в случае массовых фальсификаций и готов ли он призвать людей вывести на улицу, Тихановская ответила: «Мы готовы призывать людей защищать свои голоса способами, которые выберет для себя каждый белорус».

Цепкало также пояснила, почему лицом штаба стала именно Тихановская, а не ее муж Сергей — власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, и «после этих бесстыжих событий мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность». «Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно боится Светланы. Потому у нее муж в тюрьме, он заложник этой ситуации <...> Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — заявила Цепкало.