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Выборы в Белоруссии ,  
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Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская

Почему оппозиция президенту Белоруссии объединилась вокруг технического кандидата
Не допущенные к участию в выборах президента Белоруссии политики сплотились вокруг Светланы Тихановской. Почему у Александра Лукашенко появилась в качестве соперника женщина и как это скажется на итогах кампании, разбирался РБК
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Как появился единый кандидат от оппозиции

Штабы трех наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии объединились и призвали голосовать за Светлану Тихановскую. Об этом 17 июля заявили на совместной пресс-конференции представители не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — супруга первого Вероника и координатор штаба второго Мария Колесникова. Тихановская также принимала участие в пресс-конференции, ЦИК выдал ей удостоверение кандидата, и она может принять участие в выборах 9 августа.

Объединенная команда также огласила пять принципов своей дальнейшей кампании. Во-первых, призвала избирателей не бойкотировать выборы, а прийти проголосовать. В оставшееся до выборов время объединенная команда займется информированием электората, как защитить свой голос от фальсификаций. Штабы также призывают участвовать в кампаниях за честные выборы и становиться наблюдателями, следить за явкой и подсчетом голосов. В случае победы штабы согласовали два последующих шага — Тихановская должна будет провести повторное честное голосование, в котором смогут участвовать все альтернативные кандидаты. После ее победы также должны быть освобождены все заключенные по политическим и экономическим статьям, которым будет предоставлено право на пересмотр дел в независимых и честных судах.

На вопрос, что объединенный штаб собирается делать в случае массовых фальсификаций и готов ли он призвать людей вывести на улицу, Тихановская ответила: «Мы готовы призывать людей защищать свои голоса способами, которые выберет для себя каждый белорус».

Цепкало также пояснила, почему лицом штаба стала именно Тихановская, а не ее муж Сергей — власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, и «после этих бесстыжих событий мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность». «Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно боится Светланы. Потому у нее муж в тюрьме, он заложник этой ситуации <...> Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — заявила Цепкало.

Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял, что женщина не может быть президентом Белоруссии. «Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия», — сказал белорусский лидер 16 июля. Еще раньше Лукашенко заявил: «У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу», а «если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

В выборах примут участие пятеро кандидатов. Помимо Лукашенко и Тихановской ЦИК зарегистрировал депутата Анну Канопацкую, сопредседателя оппозиционного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева и лидера Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергея Черечня.

Руководитель штаба Дмитриева Сергей Возняк сообщил, что кандидат поддерживает продолжение участия в кампании Бабарико и Цепкало и готов участвовать в совместных действиях с ними. Однако о снятии кандидатуры Дмитриева в пользу единого кандидата речь пока не идет. По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, объединение кандидата от «большой тройки» с Черечнем и Дмитриевым непринципиально, потому что у них нет какой-либо широкой поддержки.

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы
Политика
Виктор Бабарико

Почему лицом оппозиции стали женщины

В мае, в самом начале президентской кампании, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало считались наиболее перспективными противниками Александра Лукашенко. Однако все они последовательно и по разным поводам были исключены из президентской гонки.

В середине мая ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу в поддержу выдвижения Тихановского (он не смог приехать лично, потому что отбывал уже третий подряд административный арест). Тогда его жена зарегистрировалась вместо него. «Я оказалась на этом месте из-за любви к своему мужу», — сказала она на пресс-конференции 17 июля. В конце мая Тихановского задержали на пикете для сбора подписей за жену, а позднее предъявили обвинения по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас он находится в СИЗО.

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало не попал в избирательный бюллетень, потому что что ЦИК не признала действительными необходимые 100 тыс. поданных подписей (всего их было подано 160 тыс.).

18 июня по «делу Белгазпромбанка» задержали его экс-главу Виктора Бабарико. Обвиняют банкира по трем уголовным статьям, он тоже находится в СИЗО. По белорусским законам это никак не мешало ему принять участие в выборах. Не было проблем и с подписями — всего команда Бабарико собрала 365 тыс. — больше, чем у кого-либо из альтернативных претендентов с 1994 года. Но комиссия использовала другую причину для снятия с выборов: объявила, что нашла ошибки в декларации Бабарико о доходах и имуществе, а также из-за участия в его кампании иностранной организации.

Бабарико считался главным соперником Лукашенко не только из-за числа собранных им подписей. В Белоруссии почти не проводятся независимые социологические исследования, но, согласно опросам, которые проводили крупнейшие белорусские негосударственные СМИ в мае, например, Tut.by, Бабарико поддерживают от 49 до 57% респондентов, а главу государства — лишь 3–7%. Согласно тому же опросу, за Тихановскую были готовы проголосовать 12,71%, а за Цепкало — 15,22%. В июне такие замеры уже не проводились — Академия наук страны приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим, для проведения которых в Белоруссии нужна специальная аккредитация.

То, что объединились именно женщины, может принести кампании Тихановской дополнительные дивиденды, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Во-первых, им проще понравиться публике. Во-вторых, обстоятельство, что против применяемой властями жесткой силы выступают именно женщины, бьет по имиджу Лукашенко. Однако с объединением избирателей вокруг Тихановской могут возникнуть проблемы. Дело в том, что она представляет себя как технического кандидата, говорит, что ввязалась в кампанию не для того, чтобы стать президентом, а чтобы морально поддержать мужа, ее электорат исходит из принципа «кто угодно, только не Лукашенко». Электорат же Бабарико и Цепкало немного другой, это люди среднего класса, которые ориентировались на рациональный выбор эффективного менеджера в лице Бабарико и Цепкало, заключил Карбалевич.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Артем Афонский
Теги: Александр Лукашенко, президентская кампания, Белоруссия
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