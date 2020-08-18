В Гомеле возбудили дело за замену флага Белоруссии на бело-красно-белый

Фото: Сергей Комков / TUT.by

На площади в Гомеле неизвестные сняли красно-зеленый флаг и повесили вместо него красно-белый, являющийся символом протестов в Белоруссии. Об этом, ссылаясь на Следственный комитет Республики Беларусь, сообщает Tut.by.

По данным следствия, это произошло 16 августа на протестной акции в центре города. Неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, а через некоторое время поместили его возле ограждения, говорится в сообщении Tut.by.

На данный момент следователи пытаются установить личности тех, кто это сделал. Следственный комитет РБ изучает записи камеры уличного видеонаблюдения и допрашивает свидетелей. Возбуждено уголовное дело.

16 августа в Белоруссии по всей стране прошли многотысячные митинги противников Александра Лукашенко. В тот же день в Минске прошла акция сторонников действующего президента.