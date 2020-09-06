Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями

Лидер белорусской оппозиции и основная соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская сообщила, что открыта для общения с российскими властями, если они захотят с ней связаться. Об этом она заявила в прямом эфире в YouTube.

«Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — сказала Тихановская, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что с ней уже связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских государств. Однако звонка со стороны России не было, уточнила Тихановская.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямые переговоры белорусских оппозиционеров с Москвой будут вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Он также говорил, что Москва считает неприемлемым внешнее вмешательство в происходящее в этой стране.