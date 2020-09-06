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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями

Лидер белорусской оппозиции и основная соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская сообщила, что открыта для общения с российскими властями, если они захотят с ней связаться. Об этом она заявила в прямом эфире в YouTube.

«Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — сказала Тихановская, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что с ней уже связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских государств. Однако звонка со стороны России не было, уточнила Тихановская.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямые переговоры белорусских оппозиционеров с Москвой будут вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Он также говорил, что Москва считает неприемлемым внешнее вмешательство в происходящее в этой стране.

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При этом президент России Владимир Путин по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи. В то же время Путин уточнил, что резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля и «экстремистские элементы» приступят к разбою.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Тихановская набрала 10% голосов, а Лукашенко — 80%. Оппозиция настаивает, что эти результаты были сфальсифицированы и победу на выборах одержала именно Тихановская.

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Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия
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