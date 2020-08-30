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Протесты в Белоруссии ,  
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Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии

Президенты обсудили вопрос дальнейшего укрепления союзничества, а также условились в «ближайшие недели» провести очную встречу в Москве
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в очередной раз позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Главы государств условились, что в «ближайшие недели» они проведут встречу в Москве.

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Разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с момента президентских выборов и начала протестов в Белоруссии. Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, одержал победу на выборах, набрав 80,1% голосов избирателей. За его основную соперницу Светлану Тихановскую, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), проголосовали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.

В день завершения выборов, которые проходили с 4 по 9 августа, начались протесты. Митингующие вышли на улицы белорусских городов с лозунгами о несогласии с итогами выборов и требованиями к Лукашенко уйти в отставку. Митинги в Белоруссии продолжаются до сих пор.

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Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. В интервью телеканалу «Россия 1» российский президент говорил, что Москва признала белорусские выборы состоявшимися.

Комментируя протесты, Путин заявлял, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям. Однако этого, по словам Путина, не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». Он уточнил, что Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

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