Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии

В день завершения выборов, которые проходили с 4 по 9 августа, начались протесты. Митингующие вышли на улицы белорусских городов с лозунгами о несогласии с итогами выборов и требованиями к Лукашенко уйти в отставку. Митинги в Белоруссии продолжаются до сих пор.

Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. В интервью телеканалу «Россия 1» российский президент говорил, что Москва признала белорусские выборы состоявшимися.

Комментируя протесты, Путин заявлял, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям. Однако этого, по словам Путина, не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». Он уточнил, что Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.