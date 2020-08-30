Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в очередной раз позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении.
Главы государств условились, что в «ближайшие недели» они проведут встречу в Москве.
Разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с момента президентских выборов и начала протестов в Белоруссии. Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, одержал победу на выборах, набрав 80,1% голосов избирателей. За его основную соперницу Светлану Тихановскую, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), проголосовали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.