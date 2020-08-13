Начальник милиции Гродно извинился за действия подчиненных

Вместе с тем главный милиционер города заявил, что у его сотрудников «не было выбора»

Вадим Синявский (Фото: grodno.mvd.gov.by)

На встрече с работниками гродненского предприятия «Химволокно» начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил простить некоторых из его подчиненных, сообщает Tut.by.

Собравшиеся спросили его: «Кто дал команду «Фас!» бить безоружных людей?» Кроме того, рабочие сообщили, что почти у каждого из них от избиений пострадали родственники или знакомые.

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как и все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», — сказал Синявский.

В четверг, 13 августа, на многих предприятиях в Белоруссии прошли акции протеста, в том числе на крупнейших автозаводах МАЗ и БелАЗ. Оппозиция с 11 августа призывает белорусов объявить всеобщую забастовку, однако ни одно крупное предприятие работу пока не остановило.