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Начальник милиции Гродно извинился за действия подчиненных

Вместе с тем главный милиционер города заявил, что у его сотрудников «не было выбора»
Вадим Синявский
Вадим Синявский (Фото: grodno.mvd.gov.by)

На встрече с работниками гродненского предприятия «Химволокно» начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил простить некоторых из его подчиненных, сообщает Tut.by.

Собравшиеся спросили его: «Кто дал команду «Фас!» бить безоружных людей?» Кроме того, рабочие сообщили, что почти у каждого из них от избиений пострадали родственники или знакомые.

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как и все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», — сказал Синявский.

Протесты рабочих на заводах БелАЗа и МАЗа. Видео
Политика

В четверг, 13 августа, на многих предприятиях в Белоруссии прошли акции протеста, в том числе на крупнейших автозаводах МАЗ и БелАЗ. Оппозиция с 11 августа призывает белорусов объявить всеобщую забастовку, однако ни одно крупное предприятие работу пока не остановило.

Акции протеста против насилия проходили в форме встречи групп сотрудников с представителями администрации предприятия и местными властями.

Массовые акции протеста начались в республике в первый вечер после окончания голосования на выборах президента 9 августа. В первые дни они носили массовый характер и проходили в основном ночью. По всей стране они были отмечены столкновениями с силами правопорядка, которые активно применяли спецтехнику, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Протестующие пытались строить баррикады и в некоторых случаях применяли «коктейли Молотова».

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В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Видеокадры, зафиксировавшие избиения не только протестующих, но и прохожих, водителей, случайных людей заполнили социальные сети и мессенджеры белорусских пользователей.

В ответ на волну насилия со стороны силовиков протестующие сменили тактику: большие собрания уступили место локальным акциям, таким как «цепь солидарности» и другие, которые одновременно проходят в разных районах Минска и других городах страны.

К требованию честного пересчета голосов добавились лозунги против насилия силовиков и в защиту задержанных. С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали, по официальным данным, около 7 тыс. человек. Возбуждено более 40 уголовных дел.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, протесты, заводы, забастовки
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