МВД Белоруссии назвало число остающихся под арестом участников акций

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В Белоруссии под административным арестом за участие в несанкционированных массовых мероприятиях остаются 44 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Она отметила, что списки оставшихся под арестом людей можно найти на информационных стендах или у входа в изоляторы. Также Чемоданова уточнила, что в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома находятся шесть граждан, с ними проводятся следственные действия.

Днем ранее в изоляторах оставались, по данным Генеральной прокуратуры, 122 человека. При этом ведомство отмечало, что освобождены практически все задержанные на акциях.

Ранее в МВД предупредили, что сил милиции уже сейчас едва хватает для того, чтобы обеспечить безопасность во «дворах и домах» белорусских городов, и отказались увольняться под давлением демонстрантов и сочувствующих им.