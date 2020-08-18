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МВД Белоруссии назвало число остающихся под арестом участников акций

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

В Белоруссии под административным арестом за участие в несанкционированных массовых мероприятиях остаются 44 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Она отметила, что списки оставшихся под арестом людей можно найти на информационных стендах или у входа в изоляторы. Также Чемоданова уточнила, что в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома находятся шесть граждан, с ними проводятся следственные действия.

Днем ранее в изоляторах оставались, по данным Генеральной прокуратуры, 122 человека. При этом ведомство отмечало, что освобождены практически все задержанные на акциях.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее в МВД предупредили, что сил милиции уже сейчас едва хватает для того, чтобы обеспечить безопасность во «дворах и домах» белорусских городов, и отказались увольняться под давлением демонстрантов и сочувствующих им.

В первые дни после прошедших в Белоруссии президентских выборов акции протеста жестко подавлялись силовиками. В период с 9 по 13 августа были задержаны около 7 тыс. человек. Согласно информации СК Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении травм при задержании сотрудниками правоохранительных органов. В СМИ неоднократно появлялась информация, что в изоляторах избивают задержанных.

Теги: Белоруссия, задержания, протесты
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