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Протесты в Белоруссии ,  
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Цепкало сообщил о готовящихся документах по Лукашенко в суд в Гааге

Белорусского лидера хотят привлечь к ответственности из-за насилия против демонстрантов в первые дни протестов в республике. Цепкало допустил, что против Лукашенко и его семьи могут ввести персональные санкции
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Александр Земляниченко / AP Подробнее)

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших граждан.

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Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

Отвечая на вопрос, какой должна быть реакция Запада на происходящее в Белоруссии, Цепкало сказал, что будет «более чем достаточно», если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

Оппозиционный политик напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.

«Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь», — пояснил Цепкало.

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Массовые протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. В первые дни власти сообщали о нескольких тысячах задержанных и сотнях пострадавших. По меньшей мере, семь человек погибли в ходе столкновений с силовиками.

Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. ЕС отказался вводить против белорусского лидера ограничения из-за позиции Германии и Франции, которые посчитали, что это разрушит дипломатические каналы с Минском.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В августе страны еврозоны договорились ввести санкции против ответственных за выборы чиновников и тех, кто виновен в насилии против демонстрантов в Белоруссии. Однако в сентябре эти меры заблокировал Кипр, который потребовал включения в санкционный список семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.

США внесли в санкционный список 16 белорусских чиновников и пообещали, что в ближайшее время расширят его.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, суд, Валерий Цепкало
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