Цепкало сообщил о готовящихся документах по Лукашенко в суд в Гааге

Белорусского лидера хотят привлечь к ответственности из-за насилия против демонстрантов в первые дни протестов в республике. Цепкало допустил, что против Лукашенко и его семьи могут ввести персональные санкции

Валерий Цепкало (Фото: Александр Земляниченко / AP Подробнее)

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших граждан.

Отвечая на вопрос, какой должна быть реакция Запада на происходящее в Белоруссии, Цепкало сказал, что будет «более чем достаточно», если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.