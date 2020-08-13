Родственники рассказали о попытках выяснить судьбу задержанных в Минске

Многие жители Минска четвертые сутки не знают о судьбе своих задержанных родственников и знакомых. По данным МВД, за время протестов задержаны почти 7 тыс. человек

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Днем 13 августа у стен изолятора временного содержания на улице Окрестина более сотни человек, пытающихся выяснить, где находятся их родные и знакомые. В Минске всего два ИВС — на Окрестина и в Жодино, между ними четвертый день перемещаются волонтеры и все, кто не может разыскать своих родных или знакомых. Задержанные также могут находиться в районных отделах внутренних дел и больницах.

По данным белорусского МВД, за время протестов задержаны почти 7 тыс. человек. Выяснить, кто где находится, крайне сложно, рассказали собеседники РБК. Они приезжают к ИВС, чтобы вписать в списки разыскиваемых фамилии, раз в несколько часов из ИВС выходит его сотрудник, берет эту бумагу и через некоторое время выносит обратно с пометками плюс/минус — есть или нет. Однако не раз случалась путаница с фамилиями, тогда местонахождение задержанного выясняется несколько дней.

«10 августа была задержана дочка моего начальника. Информацию о задержанных начали давать только 11 августа, да и то кое-как, всюду хаос и бардак», — рассказывает РБК Инга, в чьем личном списке десять фамилий людей, которых она ищет. Это знакомые знакомых, говорит она. Собственную дочь она на протест одну не отпустила, пошли вместе и вместе за руку вернулись. По ее словам, сейчас уже почти в каждой семье ее знакомых есть задержанные. Если в ИВС на Окрестина человек не значится, надо ехать в Жодино, и наоборот, тогда получается выяснить судьбу некоторых людей, но не всех. Эта схема более-менее работала в первые два дня, сейчас полный хаос, говорит Инга.