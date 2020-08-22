Протестующие в Минске встали в нарисованные на асфальте контуры камеры

Активисты в Минске провели акцию под названием «Моя камера» в поддержку узников СИЗО, задержанных после прошедших в Белоруссии президентских выборов. Об этом сообщает портал Tut.by.

Мероприятие организовали родственники и друзья узников, помещенных в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП), расположенный на улице Окрестина.

Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и 50 человек вместе встали туда. СМИ сообщали, что в таком количестве содержат людей в камерах изолятора на Окрестина. С криками «Выпускай!» колонна прошла мимо изолятора и направилась на площадь Независимости.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Штаб Тихановской не признал итоги выборов и потребовал передачи власти мирным путем.

Силовики во время протестов применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. По данным МВД Белоруссии, в ходе протестов погибли три человека, в ООН сообщали о четырех погибших.