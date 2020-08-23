Лавров обвинил оппозицию Белоруссии в жажде крови

Белорусские оппозиционеры, которые уехали на Запад, не хотят мирных протестов, а хотят крови. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов». Прямой эфир выступления вел RT.

Как считает Лавров, ситуация в Белоруссии успокаивается, но не всем это нравится. «Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций», — отметил он. Глава МИД России указал, что эта позиция преступна.

Министр сообщил, что остается открытым ряд вопросов по поводу координационного совета оппозиции. В частности, Лавров указал, что некоторые люди, оказавшиеся в совете, известны своим негативным отношением к развитию Союзного государства России и Белоруссии. Также он добавил, что Россия желает «быть полезной» в сложившейся ситуации.

Ранее Лукашенко рассказал, что протесты получают подпитку из-за границы, а ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций». В ходе телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным он заручился его поддержкой и заявил, что их общение проходит «хорошо».