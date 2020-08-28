В Минске задержали соучредителя «The Village Беларусь» Василевича

Александр Василевич (Фото: aliaksandr.vasilevich / Facebook)

Соучредителя онлайн-изданий Kyky.org и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали в Минске. Об этом РБК рассказала главный редактор белорусского The Village Евгения Сугак.

«Вчера прошли обыски дома у Саши, в офисе его рекламного агентства, а также дома у директора The Village. Саша был на допросе в ДФР (Департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии. — РБК), после чего его задержали. Пока никакой конкретной информации нет, адвокат под подпиской о неразглашении», — сказала Сугак.

Она отметила, что по закону Василевича должны либо выпустить через три дня после задержания, либо предъявить ему обвинение.

Накануне Сугак также сообщала РБК, что сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски и в помещениях «The Village Беларусь», а также в рекламном агентстве Vondel, которым руководит Василевич. По мнению Сугак, внимание ДФР обусловлено «общей ситуацией в стране и зачисткой всех несогласных».