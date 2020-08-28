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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске задержали соучредителя «The Village Беларусь» Василевича

Александр Василевич
Александр Василевич (Фото: aliaksandr.vasilevich / Facebook)

Соучредителя онлайн-изданий Kyky.org и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали в Минске. Об этом РБК рассказала главный редактор белорусского The Village Евгения Сугак.

«Вчера прошли обыски дома у Саши, в офисе его рекламного агентства, а также дома у директора The Village. Саша был на допросе в ДФР (Департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии. — РБК), после чего его задержали. Пока никакой конкретной информации нет, адвокат под подпиской о неразглашении», — сказала Сугак.

Она отметила, что по закону Василевича должны либо выпустить через три дня после задержания, либо предъявить ему обвинение.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне Сугак также сообщала РБК, что сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски и в помещениях «The Village Беларусь», а также в рекламном агентстве Vondel, которым руководит Василевич. По мнению Сугак, внимание ДФР обусловлено «общей ситуацией в стране и зачисткой всех несогласных».

В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
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Задержание журналистов&nbsp;на площади Свободы в Минске

Сайт «The Village Беларусь», а также «Радио Свобода», телеканала «Белсат», «Еврорадио», газеты «Солидарность», Udf.by, by.tribuna.com, Masheka.by и других белорусских изданий заблокированы с 21 августа. Издание Tut.by также опубликовало список нескольких десятков сайтов, при посещении которых всплывает сообщение о том, что доступ к ресурсу заблокирован Министерством информации республики. Помимо СМИ в этот список вошли сайты кандидатов в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также онлайн-платформа «Голос».

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Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж
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Кроме того, издательство «Белорусский дом печати» трижды отказывалось печатать газету «Комсомольская правда». Первый раз оно не выпустило номер, на первой полосе которого было фото с массового митинга в Минске 16 августа. В издательском доме проблемы с выпуском газеты объясняли сломавшейся техникой. Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей республики остановить давление на СМИ, однако правительство не отреагировало на просьбы организации.

МВД объяснило проверкой документов доставку журналистов в минскую милицию
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Акции протеста переросли в столкновения между митингующими и силовиками. Более 7 тыс. человек были задержаны, среди них было около 70 журналистов. 600 арестованных подали заявления о насилии со стороны силовиков. Заблокированные издания продолжают освещать ситуацию в республике.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
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Фото: Евгений Малолетка / AP

Теги: Белоруссия, задержание журналистов, СМИ, протесты
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