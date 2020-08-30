Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве, в Белоруссии продолжаются протесты, Евросоюз пообещал ускоренные санкции против Минска

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 14:00 30 августа В центр Минска стянута спецтехника, площадь Независимости перекрыта. В воскресенье протестующие проводят «Марш мира и независимости».

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, они договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

МИД Белоруссии лишил аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ, которые освещают акции протеста в республике. В их числе — сотрудники Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода», ARD, AFP и AP.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.