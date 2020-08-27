Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Минске разогнали акцию протеста, членов координационного совета оппозиции по очереди вызывают на допросы, в доме незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало прошел обыск

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 12:00 27 августа По данным Tut.by, в разных городах Белоруссии 26 августа задержали 30 человек.

Накануне вечером на площади Независимости в Минске ОМОН разогнал протестующих. Скорость мобильного интернета в столице снова была снижена по решению властей.

Следственный комитет продолжает вызывать на допросы членов координационного совета оппозиции. Среди побывавших в СК — экс-министр культуры Павел Латушко и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. На четверг вызвали Марию Колесникову.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.