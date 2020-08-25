Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Минске и других городах продолжаются акции протеста, нобелевского лауреата и члена координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич вызвали на допрос, за сутки в стране возбудили три уголовных дела против протестующих

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 11:00 25 августа Членов президиума координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич и Павла Латушко вызвали на допрос в Следственный комитет. Латушко утром 25 августа пришел на допрос, по делу о призывах к захвату власти он пока проходит в качестве свидетеля.

Вечером люди снова собрались на площади Независимости в Минске. Несколько человек задержали, сообщили в МВД. Ведомство оценило вчерашнюю вечернюю акцию на площади Независимости в 1 тыс. человек.

За прошлые сутки в стране завели три уголовных дела и составили 39 административных протоколов на участников протестов, сообщили в МВД.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.