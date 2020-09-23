Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Лукашенко в обстановке секретности вступил в должность президента, оппозиция назвала это спецоперацией по самоинаугурации

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 12:30 23 сентября Утром 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.

Власти страны до последнего скрывали официальную дату инаугурации. Еще перед самой церемонией чиновники утверждали, что не получали приглашений в Дворец независимости. В итоге на инаугурации присутствовали несколько сотен человек.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко назвал свою инаугурацию «днем убедительной и судьбоносной победы». Он поблагодарил госслужащих и людей в погонах, которые «проявили стойкость и мужество».

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко назвал церемонию «спецоперацией по самоинаугурации». По его словам, ответом на это должна стать акция неповиновения.

Итоги выборов

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%.

ЦИК и Верховный суд отклонили все жалобы, поданные альтернативными кандидатами (в выборах также участвовали Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%).

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Явка составила 84,23%. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка была 87,2%, в 2010 году — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективов промышленных предприятий.