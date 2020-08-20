Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Координационный совет потребовал немедленных переговоров с властями для подготовки к новым выборам, главы МИД Польши, Швеции и Словакии предложили привлечь ОБСЕ к урегулированию в Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 8:00 20 августа Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал от властей немедленных переговоров для проведения новых выборов.

МИД Литвы предложил запретить въезд в страну Александру Лукашенко и еще 31 человеку в рамках принятия национальных санкций против Белоруссии.

Министры иностранных дел Польши, Швеции и Словакии выступили за привлечение ОБСЕ к урегулированию ситуации в Белоруссии.

Милиция не позволила раздать рабочим бюллетени для голосования о забастовке на проходной МЗКЦ.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективов промышленных предприятий.