Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Первый крупный город Белоруссии согласился с требованиями протестующих, Тихановская записала видеообращение к Евросовету, под арестом за участие в митингах остаются 44 человека

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 8:00 19 августа Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих: исполнительный комитет Гродно решил создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества, а также органов исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в Гродно разрешили проведение массовых акций, их медицинское, техническое и информационное сопровождение, а также предоставили для выступлений эфир телеканала «Гродно Плюс».

Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановской должна стать переходным президентом, а через пять-шесть месяцев после этого нужно провести новые выборы. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, из-за опасений ареста уехавший из Белоруссии.

Минтруд Белоруссии назвал политически мотивированные забастовки рабочих белорусских предприятий незаконными: стачки разрешаются только для решения трудовых вопросов.

Светлана Тихановская записала видеообращение к европейским лидерам и призвала их не признавать результаты выборов в Белоруссии. По ее словам, Лукашенко как президент утратил легитимность.



Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).