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Выборы в Белоруссии ,  
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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Первый крупный город Белоруссии согласился с требованиями протестующих, Тихановская записала видеообращение к Евросовету, под арестом за участие в митингах остаются 44 человека
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 8:00 19 августа

  • Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих: исполнительный комитет Гродно решил создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества, а также органов исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в Гродно разрешили проведение массовых акций, их медицинское, техническое и информационное сопровождение, а также предоставили для выступлений эфир телеканала «Гродно Плюс».
  • Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановской должна стать переходным президентом, а через пять-шесть месяцев после этого нужно провести новые выборы. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, из-за опасений ареста уехавший из Белоруссии.
  • Минтруд Белоруссии назвал политически мотивированные забастовки рабочих белорусских предприятий незаконными: стачки разрешаются только для решения трудовых вопросов.
  • Светлана Тихановская записала видеообращение к европейским лидерам и призвала их не признавать результаты выборов в Белоруссии. По ее словам, Лукашенко как президент утратил легитимность.
     

Итоги выборов

  • ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.
  • Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.
  • 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.
  • Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.
  • В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).

Video

19 августа

  • Политически мотивированные забастовки являются незаконными, решили в Минтруде Белоруссии. Закон позволяет использовать такие формы борьбы только для решения трудовых споров, пояснили в министерстве.
  • Исполнительный комитет Гродно пошел на встречу требованиям протестующих, в городе решили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества, а также органов исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в Гродно разрешили проведение массовых акций, их медицинское, техническое и информационное сопровождение, а также предоставили для выступлений эфир телеканала «Гродно Плюс».
  • Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией и не намерена портить с ней отношения, заявил член координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко.
  • Под административным арестом за участие в несанкционированных митингах остаются 44 человека, сообщили в МВД.

18 августа

  • К 18:00, как и в предыдущие дни, протестующие начали собираться на площади Независимости. К 19:00, по данным Тut.by, там собрались около 200 человек, но позже протестующих стало больше. Собравшиеся скандируют: «МЗКТ», «БелАЗ», «БМЗ».
  • В Гомеле и Могилеве проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Там собрались до 10 тыс. и 6–7 тыс. человек соответственно. У многих протестующих были плакаты с надписью «Мы здесь, чтобы защитить страну».
  • В Гомеле возбудили уголовное дело, после того как 16 августа на одной из акций на площади неизвестные сняли красно-зеленый флаг и повесили вместо него красно-белый, который стал символом протестов в Белоруссии.
  • Этим вечером протестующие собираются и у проходных крупных предприятий, завода «Атлант», МАЗ, тракторного завода.
  • Днем митинг проходил у Купаловского театра, директора которого, Павла Латушко, уволили накануне. На встречу с труппой приехал министр культуры Юрий Бондарь, его встретили криками «Позор!», актеры подали ему заявления об увольнении и дали день на восстановление Латушко в должности. Павел Латушко занимал пост министра культуры в 2009–2012 годах, театр возглавил в 2019 году. Причины его увольнения из театра в министерстве не назвали, однако известно, что Латушко открыто поддержал протестующих на прошлой неделе, после чего его вызывали на встречу с министром.
  • Люди собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского, где, предположительно, находится муж единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской Сергей. 18 августа у него день рождения. Собравшиеся пришли с белыми и красными воздушными шариками и бело-красными флагами. Они скандировали: «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу!» На крыльце проходной СИЗО собравшиеся оставили торт. Как сообщил РБК адвокат Тихановского, накануне вечером его перевезли в изолятор Жодино под Минском.
  • На предприятиях продолжаются митинги и забастовки.
  • Александр Лукашенко подписал указ о награждении десятков силовиков «за безупречную службу». В списке больше 300 человек. Позже в МВД уточнили, что материалы для награждения этих людей направили в Совет министров еще в марте.
  • Создание координационного совета он назвал попыткой захвата власти.
  • Глава белорусского Минздрава Владимир Караник опубликовал открытое письмо, где заверил, что машины скорой помощи не использовались силовиками для перемещения во время протестов (такая информация появлялась в Telegram-каналах).
  • В палате представителей заявили, что предложения граждан будут рассмотрены на заседании штаба Лукашенко. Парламент пока не будет созываться для обсуждения ситуации в стране.
17 августа
  • Несколько крупнейших белорусских предприятий вышли на забастовки, в том числе Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ) и МАЗ.
  • Лукашенко прибыл на МЗКТ и вышел к рабочим, они встретили его криками «Уходи!». Он, как и накануне, отверг возможность проведения повторных выборов: «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал». Позже он добавил, что новых выборов не будет, пока «вы меня не убьете».
  • На той же встрече Лукашенко пояснил, что может сложить полномочия «через год или через два», после принятия новой Конституции. По его словам, при действующем Основном законе он боится передать страну «непонятно кому».

  • Днем протестующие собрались у зданий телеканала ОНТ и Белтелерадиокомпании. В 18:00 начался митинг на площади Независимости. Протестующие собираются и в других городах, например в Гомеле.
  • От площади Независимости в Минске протестующие отправились к ЦИПу на улице Окрестина с требованием отпустить всех задержанных. К 22:00 большая часть протестующих собралась там. Как передает Tut.by, демонстранты остановились и скандируют: «Свободу!», «Трибунал». Волонтеры просят успокоиться, потому что «задержанным будет еще хуже».
  • Утром в понедельник единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выпустила очередное видеообращение, где заявила, что готова стать национальным лидером на время — до проведения новых выборов.
  • Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к переговорам о неприкосновенности Лукашенко в случае мирной передачи власти.
16 августа
  • На площади Независимости в Минске собрались протестующие. По оценке Tut.by, туда пришли более 200 тыс. человек. Перед собравшимися выступила член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, она потребовала отставки Лукашенко.
  • Мирные акции протеста прошли и в других белорусских городах.
  • Ранее на площади Независимости прошел провластный митинг, где выступил Александр Лукашенко. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку словами «Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни, вы это заслужили». Лукашенко отверг идею проведения повторных выборов, пояснив, что фальсификаций с результатом свыше 80% не могло быть. МВД насчитало 65 тыс. участников. Как сообщали белорусские СМИ, участников привезли на автобусах.

  • На этом митинге появился и глава МВД Юрий Караев. Он заявил журналистам, что в ведомстве разберут все случаи насилия со стороны милиции, «когда все утихнет».

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Семья незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало выехала на Украину. Сам Цепкало планирует отправиться в Польшу и встретиться там с американскими «серьезными политиками», сообщили в его штабе.
  • Протесты поддержал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня.1
15 августа 1
  • К 11:00 люди начали собираться у станции метро Пушкинская, где 10 августа погиб один из участников акции Александр Тарайковский. На место гибели несут цветы. Машины сигналили, играла песня «Перемен» группы Кино, до полудня, когда была объявлена минута молчания. Сегодня состоялись похороны Тарайковского. Митинги в его память прошли во многих городах Белоруссии.
  • Вечером митинг начался у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. За последние дни в Белоруссии уволились несколько известных телеведущих и корреспондентов. У входа в здание повесили бело-красно-белый флаг, охрана попыталась его снять, но протестующие не дали этого сделать.
  • Около 18:30 из здания вышла режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова, сообщившая, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании. «Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — сказала она.
  • Волонтеры у здания собирают подписи в поддержку забастовки, в списке у одного из волонтеров, который видел корреспондент РБК, 40 фамилий.
  • Около 20:30 в здание вошел ОМОН.
  • Еще одна акция прошла на площади Независимости.
  • Лукашенко потребовал от руководителей бастующих заводов «разобраться» с протестующими: «Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем». По его мнению, забастовки на заводах — это «нож в спину». Кроме этого он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что договорился ним о предоставлении Россией помощи по обеспечению безопасности при первом запросе. Он также распорядился перебросить десантников из Витебска в Гродно, к западной границе.
  • Незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск в России. Они разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).1
14 августа 1
  • К 17:00 множество людей собрались у здания правительства на площади Независимости в Минске. Там же находится ЦИК. Главное требование собравшихся — пересчет голосов. Несколько тысяч человек скандировали «Армия с народом!» и «Разговор!». Митинг прошел мирно и закончился в 21:00 минутой молчания. После этого собравшиеся пошли гулять по проспекту Независимости, многие к станции метро Пушкинская.

Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

  • Во время митинга на площади военные опустили щиты, многие девушки обнимали их, дарили цветы и шарики. К 18:00, как передал корреспондент РБК, напротив здания правительства выставили отряды внутренних войск и водометы. Из Уручья в сторону центра Минска выдвинулась колонна спецтехники и автобусов с силовиками, сообщило Tut.by. Перестал работать интернет. Однако уже через полчаса военные начали покидать площадь и центр города.
  • Днем на митинги вышли сотрудники более десяти предприятий. На Минском тракторном заводе (МТЗ) прошла встреча премьер-министра Белоруссии Роман Головченко с работниками, после того как ряд цехов прекратил работу, присоединившись к забастовке. Встреча проходила без журналистов, но когда она закончилась, работники завода пошли колонной в центр Минска к площади Независимости.

Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
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  • Александр Лукашенко, открывая совещание о строительной отрасли, опроверг сообщения о его отъезде из страны, и предупредил о последствиях забастовок: «Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство». Позднее он провел совещание с членами Совета безопасности, на котором попросил министра внутренних дел не избивать упавших и лежащих протестующих, а граждан — оставаться дома: «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

  • Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выпустила новое обращение. В нем она призвала власти к диалогу путем проведения мирных массовых собраний в городах. Также она объявила о создании координационного совета для передачи власти.
  • В Минске с самого утра люди продолжили акции протеста в формате «цепей солидарности». У универмага «Беларусь» в цепочку выстроились медики. Девушки с цветами встали на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры».
  • К Минской филармонии вышли больше 200 учителей, сообщает Tut.by. Участники говорят, что не хотят, чтобы между учителем и фальсификатором ставили знак равенства.
  • Глава Белорусского экзархата РПЦ митрополит Минский и Заславский Павел призвал власти остановить насилие.1
13 августа 1
  • Вечером несколько тысяч человек собрались в районе станции метро «Пушкинская», передал корреспондент РБК. Впервые после начала протестов собравшихся не пытались разогнать, не было автобусов с силовиками, милиции. Люди скандировали: «Уходи!»
  • Около 18:00 милиция перекрыла площадь Независимости в Минске, где расположены здания правительства и ЦИК. Также были перекрыты тротуары на проспекте Независимости.
  • Днем протестующие выстраивались в «цепочки солидарности» по всему Минску. В руках многие держали белые шарики или цветы.
  • Многие жители Минска четвертые сутки не могли узнать о судьбе своих задержанных родственников и знакомых. Выяснить, где они находятся, сложно, рассказали собеседники РБК. 13 августа сотни людей пришли к изолятору в Жодино. Они приезжали к ИВС, чтобы вписать в списки разыскиваемых фамилии, раз в несколько часов из ИВС выходил его сотрудник, брал эту бумагу и через некоторое время выносил обратно с пометками «плюс»/«минус» — есть или нет.

Родственники рассказали о попытках выяснить судьбу задержанных в Минске
Политика

  • Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за то, что травмы от силовиков получили случайные люди, «попавшие под раздачу».
  • В Жодино прошла встреча жителей с мэром. Они требовали убрать ОМОН из города, провести новые выборы, выпустить задержанных и провести расследование случаев избиения силовиками. После того как собравшиеся начали требовать отставки мэра, он покинул площадь.
  • Силовики пришли в офисы «Яндекс» и Uber в Минске. Причина неизвестна. По данным представителя компании, никакое оборудование или документы изъяты не были.
  • На БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. На заводе заверили, что забастовки нет, руководство проводит встречу с работниками завода, на которой они могут задать все интересующие их вопросы о ситуации в стране. Работник БелАЗа подтвердил РБК, что на заводе проходил митинг, выступающие требовали провести честные выборы, убрать ОМОН из города и прекратить применять насилие к протестующим.

  • Начальник милиции Гродно Вадим Синявский на встрече с работниками предприятия «Химволокно» извинился за своих подчиненных, заявив, что у них не было выбора. «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю», — сказал он.
  • На мирную акцию в Минске вышли сотрудники Белорусской государственной филармонии и участники ансамбля «Сторожки». Они исполнили несколько песен, таким образом «выразив мирный протест против страха, который им приходится испытывать, когда они добираются с работы до дома». 1
12 августа 1
  • Силовики открыли огонь из помповых ружей по людям, которые поддерживали протестующих криками с балконов, сообщили СМИ. Оружие также применялось в ночь на 12 августа против нападавших на силовиков, сообщали в МВД.
  • В Минске днем женщины вышли на акцию солидарности с пострадавшими и задержанными во время протестов. Аналогичные акции против милицейского насилия прошли и в других городах, например в Гродно и Гомеле.

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
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  • Акцию против насилия провели также работники здравоохранения. Они собрались у медицинского университета в Минске.
  • Александр Лукашенко провел совещание по ситуации в Белоруссии. По его словам, протестующие — это в основном люди «с криминальным прошлым и безработные».
  • Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, задержанного в июне, обвинили в организации массовых беспорядков на протестах. Такую информацию передал госканал «Беларусь 1». В штабе заявили о приверженности мирным и законным действиям.
  • В «Белтелекоме» заявили о восстановлении доступа к интернету на территории страны. Проблемы с сетью наблюдались со дня голосования.
  • Протесты, как и в прошлые дни, проходили также у белорусского посольства в Москве. В этот раз полиция провела задержания, были задержаны не менее пяти человек. Также был уничтожен стихийный мемориал у стен посольства. 1
11 августа 1
  • На нескольких предприятиях рабочие вышли на забастовки.
  • Днем 11 августа появилось обращение Светланы Тихановской, в котором она попросила граждан Белоруссии не выходить на улицу и «не противостоять милиции, не подвергать свои жизни опасности». 10 августа с 16 часов дня Тихановская находилась в здании ЦИК, и это обращение, как стало известно позже, было записано там, в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.
  • В Telegram-канале «Пул первой» (канал пресс-службы Тихановской, Бабарико, Цепкало) было опубликовано сообщение, в котором говорилось о поддержке всех, кто протестует, и предлагалось начать диалог о мирной передаче власти народу. Подписано сообщение штабом Тихановской. 1
10 августа 1
  • Самой напряженной точкой столицы стала улица Притыцкого, ведущая к станции метро «Пушкинская». Как передавал корреспондент РБК, у людей, находящихся там, першило в горле и слезились глаза, дышать было трудно. Были слышны звуки одиночных выстрелов и светошумовых гранат. «Sputnik Беларусь» пишет, что собравшиеся там кидали в ОМОН «коктейли Молотова».

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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  • В Минске силовики стреляли резиновыми пулями, одна пуля попала в корреспондента издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. «Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы.

  • «Sputnik Беларусь» сообщил о задержаниях в Минске, Гродно и Бресте.

Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

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9 августа 1
  • В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом.
  • Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие, а также к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.
  • Милиция Минска изначально опровергала использование водометов и светошумовых гранат, но позже подтвердила использование спецсредств.
  • МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах.

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Что известно о пострадавших и задержанных

  • 10 августа в Минске погиб один человек. Им оказался 34-летний Александр Тарайковский. По информации МВД, это произошло около 23:00 на улице Притыцкого, когда «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей». Как заявили в ведомстве, взрывное устройство взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался. Отец убитого сообщил, что по его информации, Тарайковский умер от огнестрельного ранения. 16 августа глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, при этом подчеркнув, что огнестрельное оружие силовики не применяли.
  • В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина. Его мать сообщила, что у него были проблемы с сердцем, и ему стало плохо в автозаке. По информации издания Onliner, его смерть не связана с обстоятельствами задержания.
  • 18 августа МВД сообщило о еще одном погибшем: по данным ведомства, 16 августа автомобиль Renault наехал на протестующего, находившегося, по предварительной информации, на проезжей части. Молодой человек умер на месте.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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  • 17 августа и.о. министра здравоохранения страны Владимир Караник назвал число пострадавших во время протестов — 158 человек. Еще двое погибли. Об этом он заявил на встрече медиков с участниками акции протеста. Они выступали в том числе за отставку Караника, но главное их требование — допуск в ЦИП и ИВС, где содержатся задержанные во время протестов.
  • Среди задержанных также оказались российские журналисты, с некоторыми из них связь терялась на десятки часов: это журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. После освобождения некоторые журналисты сообщили об избиении при задержании.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия в отношении журналистов «не братскими».

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
Общество

  • Глава МВД Белоруссии распорядился «не трогать» журналистов во время протестов, сообщили в ведомстве 12 августа. Вечером того же дня правозащитники сообщили о новых задержаниях сотрудников СМИ. К 13 августа задержанными оставались более 20 журналистов. Всего с 9 августа были задержаны более 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
  • С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. Возбуждено около 40 уголовных дел. К 17 августа Генпрокуратура отчиталась об освобождении почти всех задержанных.
  • Согласно данным Минского городского суда, по итогам акций 11 и 12 августа арестованы на сроки от семи до 25 суток 1063 человека.
  • К 17 августа 600 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания, сообщили в СК.
  • В ведомстве также заявили, что получили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожении или повреждении имущества.

Международная реакция

  • В ЕС назвали недопустимым применение силы к протестующим. Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель назвал невозможным дальнейшее укрепление отношений с Белоруссией, если Лукашенко не прекратит репрессии в отношении протестующих и не перейдет к диалогу.
  • 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».
  • В Европарламенте не признали Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии.
  • Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить посредниками в урегулировании кризиса в стране. Если Минск откажется принять план мирного урегулирования, против Белоруссии могут быть применены санкции.
  • О рассмотрении возможности введения ограничений против Минска заявил и госсекретарь США Майк Помпео.
  • Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета выступил с призывом о формировании Комитета национального спасения Белоруссии. Он обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам, а также к руководству России и предложил немедленно начать переговоры о выходе из кризиса.
  • Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные разговоры 15, 16 и 18 августа. Путин подтвердил готовность оказать содействие Минску по линии ОДКБ в случае необходимости.
  • Папа римский Франциск призвал к отказу от насилия и диалогу в Белоруссии.

«Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что происходило в день голосования

  • ЦИК признала выборы состоявшимися еще днем, на 12:00 явка составила более 54%.
  • Одна из главных участниц оппозиционной кампании Вероника Цепкало покинула Белоруссию. Днем она проголосовала на участке в посольстве республики в Москве.
  • Днем в центре Минска была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Около 23:30 их отпустили из РОВД и выслали из страны с запретом на посещение республики в течение пяти лет. В пятницу из Минска в Одессу за работу без аккредитации была депортирована съемочная группа телеканала «Настоящее время».
  • Голосование должно было завершиться в 20:00, но некоторые участки в Минске продолжили работать из-за очередей, пояснили в ЦИК Белоруссии. Все участки закрылись около полуночи.
  • Экзитпол на зарубежных участках показал: почти 80% набрала Тихановская, сообщило белорусское подразделение «Радио Свобода».
Как организовано голосование
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд: досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по числу проголосовавших досрочно был зафиксирован в 2015 году — 36,05% избирателей.
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовали более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов и впервые став президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. Так, в 2010 году он набрал 79,6%, а в 2015-м переизбрался с 83,4% голосов.

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Кто боролся за пост президента

  • В выборах принимали участие пять кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвовали впервые. Для главы государства это шестые выборы.
  • Занимающему пост президента с 1994 года Александру Лукашенко 65 лет. В 1975-м он окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная 43-летняя Анна Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда российским послом в Белоруссии Михаила Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель объединения Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте организации.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень — выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная 37-летняя Светлана Тихановская, основной кандидат оппозиционных сил, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета. Баллотироваться решила после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался сам участвовать в кампании. Супругу оппозиционера поддержали штаб бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более 300 тыс. подписей) и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

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Светлана Тихановская

Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. Тогда же ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда получил десять суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее десяти велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд приговорил к десяти суткам ареста двух звукорежиссеров Дворца молодежи — Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало задержали 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
  • 30 июля стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (подготовка массовых беспорядков) и ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни), что, по версии властей, связано с задержаниями 29 июля в Минском районе 33 сотрудников ЧВК Вагнера с паспортами граждан России.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
При участии: Майя Бобенко, Роман Кирьянов
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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