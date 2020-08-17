Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии продолжаются протесты. 16 августа на площади Независимости в Минске прошел провластный митинг с участием Лукашенко, оппозиция провела свою акцию

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 12:00 17 августа На нескольких белорусских предприятиях в понедельник объявлены забастовки. Основное требование — проведение новых выборов.

Лукашенко прибыл на МЗКТ и вышел к рабочим, те встретили его криками «Уходи!».

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).