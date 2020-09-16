Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 12:49
Топ-3 российских вузов от основателя архитектурного бюро Олега Клодта РБК и Сбербанк, 13:07 Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за единой подписки Стиль, 13:06 В «Самбо-70» подтвердили возвращение Медведевой в группу Тутберидзе Спорт, 13:06 Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии Политика, 12:58 Экс-руководитель МВД Белоруссии возглавил «Динамо» Минск Спорт, 12:54 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:40 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 12:38 Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Общество, 12:30 Соскучились по общению: как деловые мероприятия возвращаются в офлайн Социальная экономика, 12:30  Омбудсмен сообщила о состоянии брошенной на лавочке новорожденной девочки Общество, 12:24 Как публикации в СМИ мешают компаниям выходить на зарубежные рынки Pro, 12:23 ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море Общество, 12:20 Bakkt зафиксировала новый рекорд по объемам торгов фьючерсами на биткоин Крипто, 12:19 Церковь перекрыла краны в источнике, в котором мужчины помыли ноги Общество, 12:15
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Лукашенко встретился в Сочи с Путиным, Минбороны Белоруссии предупредило о силовом варианте ответа на угрозы
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 13:00 16 сентября

  • Светлана Тихановская пообещала Лукашенко гарантии личной безопасности в случае мирного ухода со своего поста.
  • Возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия по отношению к милиционерам.
  • Резерв российских силовиков отведен от границы с Белоруссией.

Итоги выборов

  • По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%.
  • ЦИК и Верховный суд отклонили все жалобы, поданные альтернативными кандидатами (в выборах также участвовали Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%).
  • Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.
  • Явка составила 84,23%. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка была 87,2%, в 2010 году — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.

Video

16 сентября
  • В случае мирной передачи власти Александр Лукашенко может получить гарантии безопасности от оппозиции, заявила Светлана Тихановская. «Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала экс-кандидат в президенты.
  • МВД возбудило 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции. Подозреваемыми назван 21 человек.
  • Ряд компаний прекратили работу на один день, присоединившись к общенациональной акции солидарности с протестующими против результатов президентских выборов.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Минск «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России». Страны проводят совместные учения «Славянское братство-2020». В октябре, как сообщали в Минобороны России, в Белоруссии пройдут еще одни совместные учения — «Нерушимое братство-2020».
15 сентября 1
  • Минобороны Белоруссии опубликовало статью, в которой, среди прочего, говорится о готовности ответить на военную агрессию силой. Россию там назвали «стратегическим союзником», а Китай — «железным братом». Страны Евросоюза, по мнению авторов статьи, внесли свой вклад в деструктивный процесс нагнетания напряженности вокруг Белоруссии.
  • Незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало рассказал о подготовке документов для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Поводом стали действия силовиков во время акций протеста.
  • Член президиума белорусского координационного совета по трансферу власти Павел Латушко рассказал о намерении взять у Европы кредит на $3–4 млрд при смене власти в стране. Эти деньги, по словам Латушко, будут направлены на поддержание экономики в стране.
  • Телеканал «Россия 24» в прямом эфире показал кадры отвода российских силовиков от границы с Белоруссией. Накануне об отводе договорились Путин и Лукашенко.
  • Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН и ОБСЕ начать расследование фактов насилия со стороны силовиков.1
14 сентября 1
  • Александр Лукашенко в Сочи встретился с Владимиром Путиным. Это был его первый иностранный визит с момента выборов 9 августа.
  • Путин заявил о готовности предоставить Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд. «Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», — отметил российский президент.
  • Путин также отметил, что в сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами, без каких-либо советов из-за рубежа.
  • Белорусский президент назвал происходящее в стране серьезным уроком для Москвы и Минска, который они, по мнению Лукашенко, выдержали.
  • Светлана Тихановская заявила, что все достигнутые на встрече в Сочи договоренности будут пересмотрены «новой властью».
  • Задержан еще один представитель координационного совета (КС) оппозиции Константин Титов. Обстоятельства задержания неизвестны.
  • Незарегистрированный кандидат на президентских выборах Валерий Цепкало в интервью журналу Le Figaro заявил, что нужно ослабить белорусскую экономику, чтобы режим не мог платить зарплату силовикам. Он поддерживает неуплату налогов и покупку иностранной валюты.
  • МВД отчиталось о 774 задержанных в ходе протестов в Белоруссии в воскресенье. В Минске задержаны больше 500 человек. По всей стране, по данным министерства, на улицы вышли не больше 22 тыс. человек. СМИ в воскресенье оценивали численность марша в столице в 150 тыс. человек.1
13 сентября 1
  • На протестный марш в Минске, по оценкам очевидцев, вышли не менее 100 тыс. человек. В МВД насчитали 3 тыс. участников. Люди скандируют: «Жыве Беларусь!» и «Верните нашу Машу!» (находящуюся под арестом члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову. — РБК).
  • Задержания начались еще до акции протеста. Всего к 19:00 силовики отчитались о 400 задержанных.
  • В центре Минска не работает мобильный интернет.
  • К Дворцу независимости — резиденции Лукашенко — стянули водометы и БТРы.
  • В Бресте применили водомет против протестующих, которые перекрыли проезд через оживленный перекресток.
  • В Минске сотрудники правоохранительных органов открыл предупредительный огонь из помпового ружья, когда демонстранты пытались отбить задержанного.
  • «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что протестующие строили баррикады в центре Минска.1
12 сентября 1
  • В центре Минска прошел несогласованный женский марш, который закончился задержаниями. «Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади», — сообщил корреспондент «Радио Свобода». Точное количество задержанных неизвестно. Спустя час после разгона митинга женщины начали собираться снова. Несколько колонн женщин идут в сторону проспекта Независимости.
  • Еще один женский марш прошел в Гродно.
  • На площади Победы состоялся митинг-шествие в поддержку президента Александра Лукашенко.
  • Арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции (КС) Марию Колесникову перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.
  • Стачком «Беларуськалия» объявил забастовку, начавшуюся 17 августа, бессрочной. Ранее суд признал ее незаконной.1
11 сентября 1
  • США готовы в ближайшее время ввести персональные санкции против Белоруссии, заявил на брифинге первый заместитель госсекретаря Стивен Биган. «Помимо тех 17 лиц, на которых распространяются санкции, мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами ряд мер, о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем», — заявил Биган.
  • СК завел дело об организации действий, нарушающих общественный порядок, после «Марша единства» 6 сентября. Подозреваемыми признаны четверо человек.
  • Экс-главе президентского пула на Общенациональном телевидении Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг, на котором он был еще в августе, до своего увольнения из компании.
  • Счета IT-стартапа PandaDoc в Белоруссии, основатель которого Микита Микадо поддержал протестующих и предложил материальную помощь сотрудникам силовых структур, решивших уйти со службы, заблокированы. Четыре топ-менеджера компании арестованы по подозрению в хищении с использованием служебных полномочий на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября. 1
10 сентября 1
  • Мария Колесникова, находящаяся под стражей, сообщила об угрозах убийством и 25-летним тюремным заключением со стороны силовиков. Заявление подано в Следственный комитет.

Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране
Политика
Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо)

  • Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. Об этом он сказал на представлении нового генпрокурора страны Андрея Шведа. «Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.1
9 сентября 1
  • Мария Колесникова оказалась подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, сообщила ее адвокат Людмила Казак. Она находится в СИЗО № 1, выяснил ее отец. Ранее Колесникова, как и другие члены президиума координационного совета оппозиции, находилась в статусе свидетеля.
  • Помимо Колесниковой под стражу в рамках этого дела взяты еще один член координационного совета Максим Знак и адвокат предвыборного штаба Виктора Бабарико Илья Салей.
  • Единственным членом президиума, находящимся в Белоруссии и на свободе, осталась нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Она выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что в протестах участвует «не улица», а народ.
  • Утром в среду Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, дверь она открывать не стала. Писательница попросила журналистов на всякий случай прийти к ней. Позже у нее дома собрались дипломаты нескольких западных стран.
  • В Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций из-за ситуации с Колесниковой и другими членами координационного совета оппозиции.
  • Телеканал RT показал полную версию интервью Александра Лукашенко российским СМИ. В нем были затронуты темы досрочных выборов, протестов и появления Лукашенко с автоматом.

Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное
Политика
Александр Лукашенко

  • Светлана Тихановская выступила с обращением, в котором потребовала освобождения Знака, Колесниковой и других заключенных. «Несомненно, Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу Координационного Совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять», — заявила кандидат в президенты Белоруссии.1
8 сентября 1
  • Белорусские СМИ утром сообщили о том, что член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке «прорыва» украинско-белорусской границы. Границу удалось перейти оппозиционерам Антону Родненкову и Ивану Кравцову, которые были с Колесниковой.
  • В сюжете телеканала «Беларусь 1» говорится, что Колесникову «выбросили из машины», после чего она и была задержана.
  • МВД Украины сообщило, что оппозиционеры были выдворены из страны насильно. Колесниковой удалось остаться в Белоруссии только потому, что она порвала паспорт, передали СМИ.
  • Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, в том числе главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
  • Вечером началась акция у Комаровского рынка в поддержку Марии Колесниковой и других задержанных. Участников акции задерживали мужчины в черных масках и в камуфляжной форме без опознавательных знаков.1
7 сентября 1
  • Колесникову в центре Минска похитили неизвестные, сообщил портал Tut.by со ссылкой на очевидцев.
  • МВД насчитало около 31 тыс. участников воскресных протестных маршей по всей Белоруссии. СМИ оценивали численность намного выше: только в одном Минске, по их данным, вышли более 100 тыс. человек.
  • Министерство внутренних дел сообщило о более чем 600 задержанных за воскресенье. 1
6 сентября1
  • Вечером в разных городах силовики задержали более 150 человек. В Минске задержания начались уже после того, как большинство протестующих стали расходиться.
  • СМИ также сообщили о появлении на улицах неизвестных в гражданской одежде, в масках и с дубинками. В одном из городских кафе они выбили стекла и начали задерживать людей.
  • В столице и других городах, как и в прежние выходные, протестующие в воскресенье вышли на марш. В Минске люди стекались в центр из разных частей города.
  • Силовики в преддверии марша решили перекрыть проспекты в Минске. В центр стянули спецтехнику, милиция переведена в усиленный режим.
  • Несмотря на перекрытия, люди в Минске, как и на прошлых маршах, прошли через основные знаковые места города: проспект Независимости, стелу «Минск — город-герой». На проспекте Победителей неподалеку от резиденции Лукашенко их встретил кордон силовиков со щитами и спецтехникой. По оценке Tut.by, на проспекте собрались больше 100 тыс. человек.

Белорусская оппозиция провела «Марш единства». Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: TUT.by

  • Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова обратилась к протестующим «как мать» и призвала их не брать с собой на акции детей.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности к общению с Москвой. «Мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — подчеркнула она.1
5 сентября1
  • В Минске проходят акции протеста студентов. К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости. Студенты собирались небольшими группами по несколько десятков человек, у некоторых были бело-красно-белые флаги. С полудня начались задержания.
  • Накануне, по данным МВД, на протестах был задержан 41 человек. 20 из них отпустили.
  • ИТ-стартап PandaDoc, основатель которого Микита Микадо поддержал протесты в Белоруссии, сообщил, что может закрыть бизнес в республике. В августе Микадо предложил оказать финансовую помощь силовикам, если они «перейдут на сторону добра» и уволятся из правоохранительных органов. В минский офис компании пришли с обыском, директора забрали на допрос. Сейчас под стражей находятся четыре сотрудника компании.
  • В нескольких зарубежных странах создаются фонды помощи, которые будут работать с пострадавшими на фоне протестов жителями Белоруссии, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. По одному фонду уже зарегистрировано в Варшаве и на Украине, также идут процедуры регистрации в Латвии, Эстонии и Великобритании.1
4 сентября1
  • Минобороны Белоруссии считает, что в стране была предпринята попытка смены власти и за ней стояли власти Польши, Литвы, Чехии и Украины.
  • Лидер оппозиции Светлана Тихановская выступила на неформальном виртуальном совещании Совбеза ООН. Она попросила направить в Белоруссию специальную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию с правами человека.
  • Пятерых студентов Минского государственного лингвистического университета, спевших «Марсельезу», задержали силовики. По словам одной из учащихся, ОМОН ворвался в здание вуза. На студентов составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий и позже привезли обратно.
  • В Минске прошли суды над журналистами, задержанными 1 сентября во время освещения протестного студенческого марша. Им дали по трое суток ареста за участие в несанкционированной акции, тем же вечером они вышли на свободу.
  • Соучредителю изданий Kyky.org и «The Village Беларусь» Александру Василевичу предъявили обвинение, сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката. Конкретная уголовная статья неизвестна, так как защитник находится под подпиской о неразглашении. О задержании Василевича стало известно 27 августа, он находится под стражей.1
3 сентября1
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Александром Лукашенко в Минске. Тот назвал Россию главным партнером Белоруссии.
  • Лукашенко также сказал Мишустину о некоем перехваченном Минском разговоре между Варшавой и Берлином, якобы подтверждающем, что отравления Алексея Навального не было. Днем ранее немецкие власти заявили, что в организме российского оппозиционера, перевезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», нашли следы яда из группы «Новичок».
  • Лукашенко провел рокировки в белорусских властях. Глава КГБ Валерий Вакульчик перешел на работу госсекретаря Совбеза, новым главой спецслужбы стал Иван Тертель (ранее он был главой Комитета госконтроля). Мэр Минска и вице-премьер поменялись местами.
  • Задержан ведущий «Славянского базара» Денис Дудинский. Ранее его отстранили от ведения конкурса после поддержки протестов.1
2 сентября1
  • В минский офис IT-компании PandaDoc пришли с обысками из Департамента финансовых расследований. Головной офис находится в Сан-Франциско, живущий в США сооснователь компании Микита Микадо в самые первые дни протестов говорил о готовности оказать финансовую помощь силовикам в случае их перехода на сторону протестующих.
  • У здания Минского государственного лингвистического университета прошла акция солидарности. Силовики задержали нескольких человек. Днем ранее студенты нескольких вузов, в том числе МГЛУ, прошли по Минску протестным маршем, в ходе него неоднократно проводились задержания, в РУВД оказались и журналисты, освещавшие акцию.
  • МВД сообщило о 128 задержанных в ходе акций протеста 1 сентября. По данным ведомства, всего в них приняли участие 2,3 тыс. человек.
  • Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе поездки в Москву заявил, что в стране не удалось реализовать сценарий цветной революции. По его словам «уровень накала уже значительно ниже».
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября прибудет в Минск, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
  • В ООН сообщили о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе протестов людьми. Организация также получила сообщения о случаях изнасилования.1
1 сентября1
  • Студенты нескольких вузов Минска вышли на протестный марш. Возле БГУ силовики задержали нескольких человек, было оцеплено здание Минского государственного лингвистического университета. К колонне из десятков студентов в течение дня присоединились еще люди.
  • Колонна студентов прорвала несколько оцеплений милиции в районе проспекта Независимости. Толпа дошла до стадиона «Динамо» и улицы Кирова, где силовики начали задерживать людей. ПО оценкам правозащитников из центра «Вясна» всего были задержаны около 40 человек.
  • Среди задержанных оказались и журналисты: двое корреспондентов издания Tut.by, трое сотрудников «Комсомольской правды — Беларусь» и корреспондент российского агентства «РИА Новости».
  • Александр Лукашенко на фоне протестов и западных санкций заявил о братских отношениях с Россией: «Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы». Он также сказал об общем отечестве, «где живут два народа от одного корня».
  • Эстония, Литва и Латвия решили не покупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, которую они называют небезопасной и создающей нечестную конкуренцию.
  • Незарегистрированный кандидат на выборах, арестованный Виктор Бабарико и глава его штаба, ныне член координационного совета оппозиции объявили о создании партии «Вместе». Главной задачей новой политической силы они назвали проведение конституционной реформы. Видеообращение было записано до ареста Бабарико, произошедшего летом.1
31 августа1
  • Латвия, Эстония, Литва признали Лукашенко и еще 29 человек персонами нон-грата.
  • Александр Лукашенко предложил создать в стране систему, не завязанную на личности президента. «Несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он.

    Видео: Пул Первого/Telegram
    Видео: Пул Первого/Telegram

  • Президент также пообещал, что разрабатываемый проект новой Конституции вынесут на общественное обсуждение.
  • В Солигорске задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна.
  • В Минобороны страны утверждают, что в последние недели находили тайники протестующих с прутами, кольями и покрышками.
  • Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового и лишил его дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». 17 августа в Facebook посольства в Испании появилась запись, в которой Пустовой предлагал провести пересчет голосов на выборах и провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов и провоцировал силовиков.
  • Глава МВД страны Юрий Караев сообщил, что в Белоруссии в ходе протестных акций пострадал 131 сотрудник МВД. Среди травм, полученных сотрудниками белорусского МВД, глава ведомства отдельно отметил многочисленные переломы ног после наездов автомобилей.
  • Сотрудники департамента финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии задержали члена президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. В совете уточнили, что перед этим Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.
  • РБК выяснил, что Россия оказала помощь государственному белорусскому телевидению, чья работа на фоне забастовки и массовых увольнений сотрудников оказалась на грани срыва. С 18 августа в Белтелерадиокомпании начали работать сотрудники RT. Технические бригады российского телеканала помогали организовать работу новостного вещания.1
30 августа1
  • В центр Минска стянули автобусы ОМОНа и спецтехнику, включая водометы. Перекрыты площади Независимости, Победы, Октябрьская площадь.
  • Колонны протестующих подходили в центр с разных сторон. Проход на площадь Независимости закрыт, на одноименном проспекте ОМОН разбил толпу на сектора. По проспекту Независимости и другим улицам протестующие отправились к стеле «Минск — город-герой». Несколько сотен человек пошли к Дворцу независимости, рабочей резиденции Александра Лукашенко.
  • Протестующие скандируют «С днем рождения, крыса» и просто «С днем рождения». 30 августа — официальный день рождения Лукашенко, хотя с 2009 года он празднует его 31 августа, в один день вместе с младшим сыном Николаем. У оцепления, выставленного у дворца, протестующие оставляли плакаты с требованиями отставки и траурные венки.
  • СМИ сообщали о выборочных задержаниях мужчин в центре. По данным МВД, днем были задержаны 140 человек.
  • В городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
  • Вышедший к протестующим помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок заявил, что из кризиса нужно выходить через изменения Конституции, по его словам, возможны переговоры власти с инициативными группами.

  • Близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого» сообщил, что как и неделей ранее, президент находился во Дворце независимости. Канал опубликовал фото президента с автоматом.
  • Протестные шествия прошли и в других городах, например, в Витебске, Гомеле, Могилеве и Бресте. К посольству Белоруссии в Москве активисты принесли траурный венок.
  • Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Это уже их пятый телефонный разговор с начала протестов. Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.
  • Главный редактор, директор и часть других сотрудников онлайн-издания Kyky.org временно покинули страну. 28 августа в Минске был задержан соучредитель изданий Kyky.org и «The Village Беларусь» Александр Василевич.
  • Оппозиция призвала главу МВД Юрия Караева уйти в отставку. По словам члена президиума координационного совета Марии Колесниковой, после проявлений полицейского насилия в ходе протестов у него только два варианта — отставка или явка с повинной.
  • Колесникова также сказала, что оппозиция намерена создать свое политическое движение. Она уточнила, что за последние 20 лет в стране не была зарегистрирована ни одна новая партия.1
29 августа1
  • Вечером в Минске женщины вышли на акцию солидарности. МВД насчитало четыре тысячи человек.
  • Владимир Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися, но при этом усомнился в честности тех, кто не согласен с результатами голосования. По его словам, позиция западных стран могла быть подготовлена заранее, на что указывает отказ наблюдателей ОБСЕ приехать на выборы.
  • Светлана Тихановская допустила, что оппозиция рассмотрит Россию в качестве посредника в разрешении политического кризиса в Белоруссии, если с ним не удастся справиться без международной помощи.
  • В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным порталам — «Белорусские новости» (Naviny.by) и «Наша нива» (NN.by). Оба сайта продолжают свою работу в мессенджере Telegram.
  • Степан Путило, создатель Telegram-канала Nexta Live, число подписчиков которого выросло выросло до рекордных 2,1 млн после начала протестов, рассказал РБК о создании специального чата для их координации. Его участники не поддерживают связь с Координационным советом белорусской оппозиции.
  • МИД Белоруссии начал массово лишать аккредитации сотрудников иностранных СМИ, которые освещают акции протеста в республике. В их числе оказались журналисты Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода», ARD, AFP, AP и других.
  • Страны ЕС, США, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении о ситуации в Белоруссии осудили применение насилия по отношению к протестующим и потребовали от властей прекратить политические преследования.1
28 августа1
  • Эмманюэль Макрон предостерег Владимира Путина от силового вмешательства в Белоруссию. Он назвал такие действия нежелательными.
  • Старший сын Лукашенко Виктор посоветовал оппозиции «взять себя в руки». При этом сын президента отметил, что приветствует разнообразие мнений.
  • Евросоюз рассчитывает как можно скорее ввести санкции в отношении высокопоставленных граждан Белоруссии. С просьбой об ускоренном введении санкций в Брюссель обратились 11 членов союза.
  • Александр Лукашенко прокомментировал свое появление с оружием в минувшие выходные: «Я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять». 23 августа во время акции протеста в Минске он прибыл в свою резиденцию на вертолете с автоматом в руках. С ним был его 15-летний сын Николай, он также был вооружен.
  • Российские журналисты, задержанные накануне в Минске и работавшие без аккредитации, вернутся в Россию, сообщили в посольстве. Вечером в четверг около 20 человек увезли с площади Свободы в РУВД для проверки документов, среди них были корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».
  • На акции протеста в четверг в центре Минска задержали больше 260 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна». МВД заявило о 114 задержанных, причем по всей стране.
  • В Минске задержали соучредителя «The Village Беларусь» Александра Василевича. Днем ранее в помещениях издания прошли обыски.
  • Белоруссия начала тактические учения на западе страны. Перебросить туда войска Лукашенко распорядился 15 августа. Он обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область при развале Белоруссии.
  • Украина приостановила все контакты с Белоруссией до тех пор, пока не убедится, что они не принесут Киеву моральных и политических потерь, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он не исключил введения санкций против Белоруссии вслед за анонсированными ограничениями со стороны ЕС.
  • Ответственность за возможные последствия приостановки контактов полностью лежит на Киеве, считают в белорусском МИДе.
  • Лукашенко пообещал ответные санкции против других государств. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил он.
  • В Литве усомнились в угрозах Лукашенко. «Если решения, о которых говорил сегодня Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.
  • О протестах он сказал, что пора заканчивать «вакханалию» и приступить к работе над экономикой.1
27 августа1
  • Милиция провела задержания протестующих на площади Независимости. По предварительным данным, в отделения попали более 180 человек, подсчитали в правозащитном центре «Весна».
  • На площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, освещавших протесты. Среди них сотрудники белорусских и иностранных СМИ, в том числе фотограф ТАСС Сергей Бобылев. Как сообщает Tut.by, их увезли в РУВД для проверки документов. В МВД заявили, что решили проверить у них наличие аккредитации. После проверки документов журналистов начали отпускать.
  • Вечером на площади Свободы люди собрались на акцию солидарности с верующими в связи с инцидентом в Красном костеле, произошедшим накануне. От площади они двинулись в сторону храма.
  • В Минске у Красного костела днем прошла акция протеста: женщины выстроились в цепь, у многих были связаны руки. Накануне при разгоне протестующих в центре города силовики заблокировали людей в костеле. Председатель Конференции католических епископов в Белоруссии митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал это нарушением прав верующих и потребовал наказать виновных.
  • Свою акцию провели актеры Купаловского театра. 26 августа стало известно, что 58 членам труппы подписали заявления на увольнение, которые они подали неделю назад, после лишения должности директора театра, члена совета оппозиции Павла Латушко.
  • Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова приехала в Следственный комитет, куда ее вызвали на допрос по уголовному делу о создании совета. Она отказалась свидетельствовать против себя, дала подписку о неразглашении. Как и другие члены совета, уже побывавшие в СК, она осталась в статусе свидетеля.
  • В помещениях редакции «The Village Беларусь» прошли обыски, сообщила главред Евгения Сугак. По ее словам, сайт издания заблокирован уже на протяжении полутора недель по требованию Оперативно-аналитического центра при президенте (ранее — Государственный центр безопасности информации. — РБК).
  • Президент России Владимир Путин прокомментировал протесты в Белоруссии в интервью телеканалу «Россия 1». Он заявил, что Москва создала резерв силовиков для помощи Белоруссии, но предпосылок для использования российских сил в соседней стране нет.
  • Белорусская оппозиция выразила сожаление в связи с прозвучавшей информацией. Координационный совет в своем заявлении отметил, что «формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси <...> противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества».
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна немедленно отказаться от планов военного вмешательства в дела Минска. По его словам, белорусский народ «должен сам решать свою судьбу».
  • За прошедшие сутки в Минске и других городах на акциях протеста задержали 30 человек, сообщает Tut.by.
  • Министр иностранных дел Владимир Макей позвал на встречу послов стран ЕС, чтобы обсудить ситуацию в стране и отношения Белоруссии и Евросоюза, сообщили СМИ.
  • Киев может предоставить защиту гражданам Белоруссии, которые испытывают давление со стороны властей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • МГУ не будет лишать Лукашенко звания почетного профессора. Петицию с требованием лишить Лукашенко этого статуса подписали более 40 тыс. человек. Составители считают, что «репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием». Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал это вмешательством во внутренние дела.1
26 августа1
  • Вечером ОМОН разогнал протестующих на площади Независимости в Минске. Около ста человек пытались укрыться в Красном костеле, СМИ сообщали, что все двери в храм заблокировали силовики. Около 21:00 площадь практически опустела, людей из костела выпустили.
  • В столице вечером в среду провайдер А1 снова снижал скорость мобильного интернета по требованию властей.
  • В дом незарегистрированного кандидата на президентских выборах Валерия Цепкало и его жены Вероники пришли с обыском. Представители Цепкало не знают, на каком основании и какие именно силовые структуры его проводят.
  • Главу стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лавриновича осудили на десять суток ареста, сообщили СМИ со ссылкой на его адвоката.
  • Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов покинули страну и находятся в Литве, сообщают СМИ. 6 августа на митинге в поддержку Лукашенко они включили песню «Перемен», после чего их задержали и подвергли административному аресту.
  • На фоне событий в стране белорусский рубль быстро дешевеет по отношению к доллару и евро. На торгах в среду доллар подорожал до 2,6483 белорусского рубля, евро — до 3,1286, российского рубля, до 3,5062 рубля за 100 российских рублей. Доллар достиг исторического максимума, пишет Tut.by. Прошлый рекорд был поставлен в марте этого года.
  • Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич прибыла в Следственный комитет. Перед допросом она сказала журналистам, что совет не стремится к перевороту, а хочет объединить общество. «Я не чувствую себя виноватой, чувствую, что все, что мы делали, абсолютно законно», — сказала она. Допрос продлился около 15 минут, Алексиевич воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Она осталась в статусе свидетеля.
  • На допрос также вызвали Марию Колесникову — еще одного члена совета оппозиции. Накануне в Следственном комитете побывал Павел Латушко, с него взяли подписку о неразглашении.
  • Лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью французской газете Le Monde заявила, что время для переговоров с Россией еще не пришло, но оппозиция открыта для диалога со всеми.
  • Три сотрудника «Белшины» заявили, что их уволили за попытку организовать забастовку.
  • МВД насчитало 4,8 тыс. участников акций протеста в стране во вторник, задержан 51 человек. Об этом со ссылкой на министерство сообщил портал Tut.by. Число пришедших на проправительственные митинги ведомство оценило заметно выше — 16,7 тыс. человек.
  • Департамент миграции Литвы сообщил, что политического убежища в стране попросили уже 11 белорусов.1
25 августа1
  • В белорусском городе Гродно сотрудники ОМОНа применили слезоточивый газ в отношении участников акции протеста, которая проходила возле здания Октябрьского РОВД. Митинг возле здания РОВД начался после того, как вечером 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 28 работников предприятия «Гродно Азот».
  • После 18:00 на площадь Независимости стали подходить люди для празднования неофициального Дня независимости — 25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете. Официально День республики с 1996 года отмечается 3 июля, в день освобождения от немецкой оккупации в 1944 году.
  • У Комаровского рынка в это же время проходит провластный митинг.
  • У Министерства образования прошла акция протеста учителей. Туда приехала спецтехника, сообщает Tut.by.
  • Верховный суд отклонил жалобы альтернативных кандидатов на решение ЦИК об отказе признать прошедшие выборы недействительными.
  • Конституционный суд Белоруссии признал незаконным создание координационного совета оппозиции, так как тот «определил своей целью пересмотр выборов президента не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством».
  • Белорусский Совбез принял постановление «О мерах по стабилизации обстановки в республике». Текст документа еще не опубликован.
  • Светлана Тихановская выступила перед депутатами Европарламента. «Мы больше не оппозиция, мы большинство. Происходит мирная революция», — заявила она.
  • МВД подтвердило данные о прошедших накануне задержаниях на площади Независимости. Число участников массовой акции в ведомстве оценили в 500 человек, количество задержанных не уточнили. Всего, по данным МВД, в демонстрациях 24 августа по всей стране приняли участие около 2 тыс. человек.
  • Член координационного совета, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко утром в качестве свидетеля пришел в Следственный комитет на допрос по уголовному делу о призывах к захвату власти. Допрос длился три с половиной часа, с Латушко взята подписка о неразглашении. Завтра в СК на допрос должна прийти Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, также входящая в совет оппозиции.
  • Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский, задержанный накануне на проходной МТЗ, осужден на десять суток. Такое же наказание за нарушение закона о массовых мероприятиях получила Ольга Ковалькова, еще один член координационного совета.
  • За последние сутки милиция составила 39 административных протоколов из-за массовых акций в стране, было возбуждено три уголовных дела из-за насилия либо угрозы применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на МВД.
  • РПЦ сменила главу белорусского экзархата: вместо митрополита Павла назначен епископ Вениамин, возглавляющий Борисовскую епархию. Павел, призывавший Лукашенко остановить насилие, теперь назначен главой Кубанской митрополии.
  • Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» компания вывезла на прошлой неделе из Белоруссии в Россию и в загородные дома под Минском, об этом The Bell рассказали источники, знакомые с ситуацией. В «Яндексе» сообщили РБК, что сотрудники продолжают работать удаленно, а часть из них выехала из белорусской столицы. Офис закрыт для посещения уже не первый месяц, пояснили там. В Кремле считают, что российскому бизнесу «ничто не угрожает и не может ничего угрожать».1
24 августа1
  • Около 19:00 на площади Независимости в Минске стали собираться протестующие. ОМОН не дал им установить оборудование для проведения «свободного микрофона», несколько человек задержали.
  • На проходной Минского тракторного завода днем задержали членов президиума координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в незаконной организации забастовок, говорят в совете. Вечером выяснилось, что Ковалькова находится в ИВС на Окрестина.
  • В милицию вызвали сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна. В этот же день состоялось судебное заседание. Бокуна оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии и отпустили.
  • Членов президиума координационного совета Павла Латушко и Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу о создании совета.
  • Лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Она заявила о стремлении к мирному диалогу и открытости к посредничеству международных организаций в этом процессе.
  • В Белоруссии решили призвать военнослужащих запаса в рамках очередного этапа проверки боеспособности армии. Проверка закончится тактическими учениями.
  • Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который ранее поддержал протестующих. О том, что Лещеня подал заявление об отставке, сообщалось еще 18 августа.
  • Белорусское Минобороны заявило о провокации со стороны Литвы: по их данным, вечером 23 августа «с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Полет «зонда» был пресечен экипажами вертолетов, входящих в дежурные силы ПВО, без применения оружия.
  • В Литве заявили, что вертолет Ми-24 вторгся в воздушное пространство страны. Послу Белоруссии в Литве Валерию Барановскому вручили ноту протеста. Аналогичным образом поступила белорусская сторона.
  • В координационном совете отреагировали на появление в воскресенье 15-летнего сына Лукашенко в форме и с оружием. «Факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», — заявила Мария Колесникова.
  • Член президиума координационного совета Павел Латушко снова заявил, что в совете не обсуждают вопрос изменения отношений Белоруссии с Россией. «Мы вообще в принципе не рассматриваем вопросы внешней политики», — подчеркнул он. Так он отреагировал на сегодняшнее высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле видели «некие документы, которые верстались этими людьми и где больше акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией». Ранее и глава российского МИДа Сергей Лавров говорил о том, что некоторые члены совета белорусской оппозиции негативно относятся к развитию Союзного государства России и Белоруссии.1
23 августа1
  • В центре Минска люди собрались на протестный марш. По оценке Tut.by, там было больше 100 тыс. человек. Люди скандировали «Уходи!» и «Свободу!».

  • Сначала протестующие пришли на проспект и площадь Независимости, а после 16:00 стали перемещаться к гостинице «Планета» и стеле «Минск — город-герой». Площадь у стелы оцеплена вооруженными людьми и обнесена колючей проволокой.
  • Ранее в Минобороны предупредили, что за нарушение порядка у памятников и мемориалов протестующие будут «иметь дело не с милицией, а с армией».
  • От стелы протестующие начали движение в сторону площади Государственного флага. На подходе к Дворцу независимости — резиденции Лукашенко — дорогу протестующим перекрыли силовики со щитами. Туда также стянута спецтехника, в том числе водометы.
  • После того как протестующие стали отходить от дворца, Telegram-канал «Пул первого» опубликовал кадры прибытия Лукашенко в резиденцию: он прилетел на вертолете и вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. С ним также был его младший сын, 15-летний Николай, подтвердили позже в пресс-службе. Лукашенко вышел к силовикам, охранявшим резиденцию, и поблагодарил их словами «Вы красавцы!».

Оппозиция примиряет флаги, Лукашенко берется за автомат и призывает армию
Политика
Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

  • В Минске наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Это произошло по требованию властей «в связи с обеспечением национальной безопасности», говорится в сообщении на сайте провайдера А1.
  • Центральные станции метро днем были закрыты, сообщали белорусские СМИ. После 17:00 несколько станций открыли.
  • МВД днем опубликовало сообщение с призывом к гражданам «проявить благоразумие». Там отметили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно и за участие в них грозит ответственность.1
22 августа1
  • В Минске нашли мертвым пропавшего участника акций протеста Никиту Кривцова. По данным СМИ, тело со следами избиений нашли в лесу. Супруга погибшего рассказала, что ей неизвестно, был ли он избит, опознание пройдет в воскресенье.
  • В субботу акции протеста продолжились, так в Минске женщины выстроились в цепь рядом с Комаровским рынком, после чего колонной прошли до площади Независимости. Рядом с изолятором на Окрестина провели акцию «Моя камера»: активисты начертили на асфальте контуры шестиместной камеры и встали в них в количестве 50 человек — СМИ писали, что в таких условиях содержат людей в изоляторе.
  • В России задержали бывшего белорусского следователя Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов, сообщил адвокат Вячеслав Горин. Из России экс-следователь планировал уехать в Латвию, где ему дали добро на политическое убежище, но сделать это помешали ограничения, связанные с COVID-19.
  • Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия. «Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — сказал он.
  • Глава Минздрава Владимир Караник назначен губернатором Гродненской области. Несколько дней назад его освистали митингующие у здания министерства. Кадровые перестановки произошли после того, как власти Гродно вступили в диалог с протестующими.
  • Лукашенко вновь заявил, что ситуация развивается по сценарию «цветной революции», сказал, что силы НАТО усилили свое присутствие у границы и обвинил их в поддержке «альтернативного президента
  • Viber решил временно закрыть свой офис в Белоруссии. В компании приняли такое решение после визита силовиков в «Яндекс», а также задержания двух сотрудников.
  • В Белоруссии начались блокировки сайтов, недоступны оказались как правозащитные ресурсы, так и СМИ. Ассоциация журналистов потребовала прекратить давление и разблокировать сайты.
  • В ООН сообщили, что в ходе протестов погибли четыре человека, МВД Белоруссии ранее говорило только о трех погибших.
  • Тихановская заявила, что «наелась» политикой и не будет выдвигать свою кандидатуру в случае проведения новых президентских выборов.1
21 августа1
  • В 18:00 в Минске водители на некоторое время блокировали дороги и сигналили в знак протеста — например, у станций метро «Пушкинская» и «Академия наук».
  • У ИВС на Окрестина и в других частях города люди выстроились в «Цепь покаяния». Акция посвящена протесту против милицейского насилия.
  • На дорогах города тем временем прошел провластный автопробег с государственными флагами и лозунгом «За Беларусь».
  • Член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич выехал на Украину. Накануне сообщалось, что он пропал. 21 августа в Telegram-канале комитета написали, что мужчину задерживали сотрудники КГБ, но ему удалось сбежать из отдела через форточку.
  • Звукорежиссера Влада Соколовского снова задержали. Позже его отпустили из МВД. 6 августа он и его коллега Кирилл Галанов на митинге в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко включили песню «Перемен!» группы «Кино». Тогда их задержали и арестовали на 10 суток.
  • Тихановская обжаловала результаты прошедших выборов президента в Верховном суде. В качестве основного нарушения в ходе кампании в жалобе указана фальсификация итоговых протоколов.
  • Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» пообещал, что кризисная ситуация, сложившаяся в Белоруссии, будет разрешена «в ближайшие дни». По его мнению, протесты в стране было спланированы в США. Он также заявил, что сам помог Тихановской выехать за границу по ее же просьбе.
  • Лукашенко сказал, что перебросил большое количество военных на западное направление, так как у Запада есть «цель прежде всего отсечь эту территорию — гродненскую».
  • Также Лукашенко подтвердил сообщения о том, что вместо бастующих белорусских журналистов в республику пригласили россиян: «Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения». По его словам, этим специалистам в Белоруссии ничего не платят из-за разницы в оплате для россиян и белорусских сотрудников.
  • В Белоруссии ограничили доступ к платформе для альтернативного подсчета голосов на выборах «Голос», а также ко многим прокси-серверам, сообщает Tut.by.
  • Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко опроверг ранее появившуюся информацию, что его вызывают в Следственный комитет.
  • Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное обращение, в котором призвала рабочих к расширению забастовок и объединению.
  • В Генпрокуратуре страны считают прогулами забастовки, не связанные с разрешением трудовых споров. В ведомстве подчеркнули, что за невыход на работу предусмотрена дисциплинарная ответственность.
  • Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выступил перед руководителями военных структур республики. Он заявил военным, что для армии нет преступных приказов. «Преступный он, не преступный… мы люди военные», — сказал он на совещании, узнала «Наша нива». «Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами», — цитирует издание слова Хренина.1
20 августа1
  • Белорусская генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания координационного совета. «Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной», — заявил генпрокурор Александр Конюк. Дело возбуждено по ст. 361 УК РБ («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности»). Юрист и член координационного совета Максим Знак заявил о готовности явиться в Следственный комитет для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу.
  • СК начал проверку информации об изнасилованиях женщин, задержанных во время акции протесты. Ранее ряд СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщал о фактах изнасилования женщин в ИВС.
  • Днем на площади Победы в Минске люди снова выстроились в «цепь солидарности». Вечером протестующие собрались на площади Независимости.
  • Митинг проходил и в агрогородке Лесной. Около 200 местных жителей решили выразить недоверие местному депутату Валентине Курсевич «из-за полного игнорирования ситуации».
  • Митинг численностью около 1,5 тыс. человек прошел в Гродно. Там городские власти отменили ранее принятое разрешение на массовые мероприятия.
  • Около Дворца культуры металлургов в Жлобине прошла встреча протестующих и работников БМЗ с членом президиума координационного совета Марией Колесниковой.
  • Милиция не позволила раздать рабочим бюллетени для голосования о забастовке на проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Членов стачкома не пропустили на предприятие. К 17:00 протестующие, около 50 человек, собрались у завода вновь. Они скандируют: «Спасибо заводам! Мы с народом!», «Мы вас поддержим!» — и раздают листовки выходящим с завода.
  • Милиция задержала председателя стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бахвалова. Ему инкриминируется уголовное дело по ст. 293 УК РБ (массовые беспорядки).
  • Колесникова заявила, что в оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в новых президентских выборах: «Каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие».
  • Расширен состав координационного совета «для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса».
  • Глава белорусского МИДа Владимир Макей выступил с открытым обращением к сотрудникам дипломатической службы страны, в котором заявил об «анонимном давлении на семью». Дипломатов он призвал «продолжать ответственно делать свое дело». «Перемены нужны <...> Но не ценой гражданского противостояния и революций», — написал он.1
19 августа1
  • Вечером протестующие снова собрались на площади Независимости в Минске. Акции протеста проходят и в других городах, например в Гродно и Бресте.
  • Лукашенко утвердил состав правительства. Роман Головченко переназначен премьером, посты сохранили и все главы ведомств.
  • Оппозиция сформировала президиум координационного совета, в него вошли семь человек, в том числе член объединенного штаба Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.
  • Утром ОМОН оттеснил протестующих у проходной МТЗ. Часть людей, как пишет tut.by, вернулись к заводу, несмотря на действия силовиков.
  • Политически мотивированные забастовки являются незаконными, решили в Минтруде Белоруссии. Закон позволяет использовать такие формы борьбы только для решения трудовых споров, пояснили в министерстве. Вечером министерство выступило с обращением к трудовым коллективам, в котором призвало продолжать работу, так как «за каждым из нас (работников. — РБК) стоят родители», часто пенсионного возраста.
  • Исполнительный комитет Гродно пошел навстречу требованиям протестующих, в городе решили создать совет общественного согласия города, куда войдут представители гражданского общества, а также органов исполнительной и законодательной власти. Также разрешено проведение массовых акций, их медицинское, техническое и информационное сопровождение, для выступлений предоставлен эфир телеканала «Гродно Плюс».
  • Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией и не намерена портить с ней отношения, заявил член координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко.
  • Тихановская должна стать переходным президентом, а через пять-шесть месяцев после этого нужно провести новые выборы, заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.
  • Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности. Там он прокомментировал создание координационного совета: «В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть». По итогам заседания он дал поручение МВД не допустить в стране беспорядков. Госпогранкомитету поручено усилить охрану границы по всему периметру, чтобы не допустить в страну «боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков».
  • Под административным арестом за участие в несанкционированных митингах остаются 44 человека, сообщили в МВД.1
18 августа1
  • К 18:00, как и в предыдущие дни, протестующие начали собираться на площади Независимости. К 19:00, по данным Тut.by, там собрались около 200 человек, но позже протестующих стало больше. Собравшиеся скандировали: «МЗКТ, БелАЗ, БМЗ».
  • В Гомеле и Могилеве прошли митинги в поддержку Александра Лукашенко. Там собрались до 10 тыс. и 6–7 тыс. человек соответственно. У многих протестующих были плакаты с надписью «Мы здесь, чтобы защитить страну».
  • В Гомеле возбудили уголовное дело, после того как 16 августа на одной из акций на площади неизвестные сняли красно-зеленый флаг и повесили вместо него красно-белый, который стал символом протестов в Белоруссии.
  • Днем митинг проходил у Купаловского театра, директора которого, Павла Латушко, уволили накануне. На встречу с труппой приехал министр культуры Юрий Бондарь, его встретили криками «Позор!», актеры подали ему заявления об увольнении и дали день на восстановление Латушко в должности. Павел Латушко занимал пост министра культуры в 2009–2012 годах, театр возглавил в 2019 году. Причины его увольнения из театра в министерстве не назвали, однако известно, что Латушко открыто поддержал протестующих на прошлой неделе, после чего его вызывали на встречу с министром.
  • Люди собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского, где, предположительно, находится муж единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской Сергей. 18 августа у него день рождения. Собравшиеся пришли с белыми и красными воздушными шариками и бело-красными флагами. Они скандировали: «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу!» На крыльце проходной СИЗО собравшиеся оставили торт. Как сообщил РБК адвокат Тихановского, накануне вечером его перевезли в изолятор Жодино под Минском.
  • Александр Лукашенко подписал указ о награждении десятков силовиков «за безупречную службу». В списке больше 300 человек. Позже в МВД уточнили, что материалы для награждения этих людей направили в Совет министров еще в марте.
  • Создание координационного совета он назвал попыткой захвата власти.
  • Глава белорусского Минздрава Владимир Караник опубликовал открытое письмо, где заверил, что машины скорой помощи не использовались силовиками для перемещения во время протестов (такая информация появлялась в Telegram-каналах).1
17 августа1
  • Несколько крупнейших белорусских предприятий вышли на забастовки, в том числе Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ) и МАЗ.
  • Лукашенко прибыл на МЗКТ и вышел к рабочим, они встретили его криками «Уходи!». Он, как и накануне, отверг возможность проведения повторных выборов: «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал». Позже он добавил, что новых выборов не будет, пока «вы меня не убьете».
  • На той же встрече Лукашенко пояснил, что может сложить полномочия «через год или через два», после принятия новой Конституции. По его словам, при действующем Основном законе он боится передать страну «непонятно кому».

  • Днем протестующие собрались у зданий телеканала ОНТ и Белтелерадиокомпании. В 18:00 начался митинг на площади Независимости. Протестующие собираются и в других городах, например в Гомеле.
  • От площади Независимости в Минске протестующие отправились к ЦИПу на улице Окрестина с требованием отпустить всех задержанных. К 22:00 большая часть протестующих собралась там. Как передает Tut.by, демонстранты остановились и скандируют: «Свободу!», «Трибунал». Волонтеры просят успокоиться, потому что «задержанным будет еще хуже».
  • Утром в понедельник единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выпустила очередное видеообращение, где заявила, что готова стать национальным лидером на время — до проведения новых выборов.
  • Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к переговорам о неприкосновенности Лукашенко в случае мирной передачи власти.1
16 августа1
  • На площади Независимости в Минске собрались протестующие. По оценке Tut.by, туда пришли более 200 тыс. человек. Перед собравшимися выступила член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, она потребовала отставки Лукашенко.
  • Мирные акции протеста прошли и в других белорусских городах.
  • Ранее на площади Независимости прошел провластный митинг, где выступил Александр Лукашенко. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку словами «Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни, вы это заслужили». Лукашенко отверг идею проведения повторных выборов, пояснив, что фальсификаций с результатом свыше 80% не могло быть. МВД насчитало 65 тыс. участников. Как сообщали белорусские СМИ, участников привезли на автобусах.

  • На этом митинге появился и глава МВД Юрий Караев. Он заявил журналистам, что в ведомстве разберут все случаи насилия со стороны милиции, «когда все утихнет».

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Семья незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало выехала на Украину. Сам Цепкало планирует отправиться в Польшу и встретиться там с американскими «серьезными политиками», сообщили в его штабе.
  • Протесты поддержал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня.1
15 августа1
  • К 11:00 люди начали собираться у станции метро «Пушкинская», где 10 августа погиб один из участников акции Александр Тарайковский. На место гибели несут цветы. Машины сигналили, играла песня «Перемен» группы «Кино», до полудня, когда была объявлена минута молчания. Сегодня состоялись похороны Тарайковского. Митинги в его память прошли во многих городах Белоруссии.
  • Вечером митинг начался у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. За последние дни в Белоруссии уволились несколько известных телеведущих и корреспондентов. У входа в здание повесили бело-красно-белый флаг, охрана попыталась его снять, но протестующие не дали этого сделать.
  • Около 18:30 из здания вышла режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова, сообщившая, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании. «Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — сказала она.
  • Волонтеры у здания собирают подписи в поддержку забастовки, в списке у одного из волонтеров, который видел корреспондент РБК, 40 фамилий.
  • Около 20:30 в здание вошел ОМОН.
  • Еще одна акция прошла на площади Независимости.
  • Лукашенко потребовал от руководителей бастующих заводов «разобраться» с протестующими: «Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем». По его мнению, забастовки на заводах — это «нож в спину». Кроме этого он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что договорился с ним о предоставлении Россией помощи по обеспечению безопасности при первом запросе. Он также распорядился перебросить десантников из Витебска в Гродно, к западной границе.
  • Незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск в России. Они разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).1
14 августа1
  • К 17:00 множество людей собрались у здания правительства на площади Независимости в Минске. Там же находится ЦИК. Главное требование собравшихся — пересчет голосов. Несколько тысяч человек скандировали «Армия с народом!» и «Разговор!». Митинг прошел мирно и закончился в 21:00 минутой молчания. После этого собравшиеся пошли гулять по проспекту Независимости, многие — к станции метро «Пушкинская».

Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

  • Во время митинга на площади военные опустили щиты, многие девушки обнимали их, дарили цветы и шарики. К 18:00, как передал корреспондент РБК, напротив здания правительства выставили отряды внутренних войск и водометы. Из Уручья в сторону центра Минска выдвинулась колонна спецтехники и автобусов с силовиками, сообщило издание Tut.by. Перестал работать интернет. Однако уже через полчаса военные начали покидать площадь и центр города.
  • Днем на митинги вышли сотрудники более десяти предприятий. На Минском тракторном заводе (МТЗ) прошла встреча премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с работниками, после того как ряд цехов прекратил работу, присоединившись к забастовке. Встреча проходила без журналистов, а когда она закончилась, работники завода пошли колонной в центр Минска к площади Независимости.

Митинги на предприятиях в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Александр Лукашенко, открывая совещание о строительной отрасли, опроверг сообщения о его отъезде из страны и предупредил о последствиях забастовок: «Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство». Позднее он провел совещание с членами Совета безопасности, на котором попросил министра внутренних дел не избивать упавших и лежащих протестующих, а граждан — оставаться дома: «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

  • Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выпустила новое обращение. В нем она призвала власти к диалогу путем проведения мирных массовых собраний в городах. Также она объявила о создании координационного совета для передачи власти.
  • В Минске с самого утра люди продолжили акции протеста в формате «цепей солидарности». У универмага «Беларусь» в цепочку выстроились медики. Девушки с цветами встали на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры».
  • К Минской филармонии вышли больше 200 учителей, сообщает Tut.by. Участники говорят, что не хотят, чтобы между учителем и фальсификатором ставили знак равенства.
  • Глава Белорусского экзархата РПЦ митрополит Минский и Заславский Павел призвал власти остановить насилие.1
13 августа1
  • Вечером несколько тысяч человек собрались в районе станции метро «Пушкинская», передал корреспондент РБК. Впервые после начала протестов собравшихся не пытались разогнать, не было автобусов с силовиками, милиции. Люди скандировали: «Уходи!»
  • Около 18:00 милиция перекрыла площадь Независимости в Минске, где расположены здания правительства и ЦИК. Также были перекрыты тротуары на проспекте Независимости.
  • Днем протестующие выстраивались в «цепочки солидарности» по всему Минску. В руках многие держали белые шарики или цветы.
  • Многие жители Минска четвертые сутки не могли узнать о судьбе своих задержанных родственников и знакомых. Выяснить, где они находятся, сложно, рассказали собеседники РБК. 13 августа сотни людей пришли к изолятору в Жодино. Они приезжали к ИВС, чтобы вписать в списки разыскиваемых фамилии, раз в несколько часов из ИВС выходил его сотрудник, брал эту бумагу и через некоторое время выносил обратно с пометками «плюс»/«минус» — есть или нет.

Родственники рассказали о попытках выяснить судьбу задержанных в Минске
Политика

  • Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за то, что травмы от силовиков получили случайные люди, «попавшие под раздачу».
  • В Жодино прошла встреча жителей с мэром. Они требовали убрать ОМОН из города, провести новые выборы, выпустить задержанных и провести расследование случаев избиения силовиками. После того как собравшиеся начали требовать отставки мэра, он покинул площадь.
  • Силовики пришли в офисы «Яндекс» и Uber в Минске. Причина неизвестна. По данным представителя компании, никакое оборудование или документы изъяты не были.
  • На БелАЗе началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. На заводе заверили, что забастовки нет, руководство проводит встречу с работниками завода, на которой они могут задать все интересующие их вопросы о ситуации в стране. Работник БелАЗа подтвердил РБК, что на заводе проходил митинг, выступающие требовали провести честные выборы, убрать ОМОН из города и прекратить применять насилие к протестующим.

  • Начальник милиции Гродно Вадим Синявский на встрече с работниками предприятия «Химволокно» извинился за своих подчиненных, заявив, что у них не было выбора. «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю», — сказал он.
  • На мирную акцию в Минске вышли сотрудники Белорусской государственной филармонии и участники ансамбля «Сторожки». Они исполнили несколько песен, таким образом «выразив мирный протест против страха, который им приходится испытывать, когда они добираются с работы до дома».1
12 августа1
  • Силовики открыли огонь из помповых ружей по людям, которые поддерживали протестующих криками с балконов, сообщили СМИ. Оружие также применялось в ночь на 12 августа против нападавших на силовиков, сообщали в МВД.
  • В Минске днем женщины вышли на акцию солидарности с пострадавшими и задержанными во время протестов. Аналогичные акции против милицейского насилия прошли и в других городах, например в Гродно и Гомеле.

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Акцию против насилия провели также работники здравоохранения. Они собрались у медицинского университета в Минске.
  • Александр Лукашенко провел совещание по ситуации в Белоруссии. По его словам, протестующие — это в основном люди «с криминальным прошлым и безработные».
  • Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, задержанного в июне, обвинили в организации массовых беспорядков на протестах. Такую информацию передал госканал «Беларусь 1». В штабе заявили о приверженности мирным и законным действиям.
  • В «Белтелекоме» заявили о восстановлении доступа к интернету на территории страны. Проблемы с сетью наблюдались со дня голосования.
  • Протесты, как и в прошлые дни, проходили также у белорусского посольства в Москве. В этот раз полиция провела задержания, были задержаны не менее пяти человек. Также был уничтожен стихийный мемориал у стен посольства.1
11 августа1
  • На нескольких предприятиях рабочие вышли на забастовки.
  • Днем 11 августа появилось обращение Светланы Тихановской, в котором она попросила граждан Белоруссии не выходить на улицу и «не противостоять милиции, не подвергать свои жизни опасности». 10 августа с 16 часов дня Тихановская находилась в здании ЦИК, и это обращение, как стало известно позже, было записано там, в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.
  • В Telegram-канале «Пул первой» (канал пресс-службы Тихановской, Бабарико, Цепкало) было опубликовано сообщение, в котором говорилось о поддержке всех, кто протестует, и предлагалось начать диалог о мирной передаче власти народу. Подписано сообщение штабом Тихановской. 1
10 августа1
  • Самой напряженной точкой столицы стала улица Притыцкого, ведущая к станции метро «Пушкинская». Как передавал корреспондент РБК, у людей, находящихся там, першило в горле и слезились глаза, дышать было трудно. Были слышны звуки одиночных выстрелов и светошумовых гранат. «Sputnik Беларусь» пишет, что собравшиеся там кидали в ОМОН «коктейли Молотова».

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Минске силовики стреляли резиновыми пулями, одна пуля попала в корреспондента издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. «Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы.

  • «Sputnik Беларусь» сообщил о задержаниях в Минске, Гродно и Бресте.

Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

1
9 августа1
  • В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом.
  • Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие, а также к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.
  • Милиция Минска изначально опровергала использование водометов и светошумовых гранат, но позже подтвердила использование спецсредств.
  • МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах.

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

1

Что известно о пострадавших и задержанных

  • 10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По информации МВД, это произошло около 23:00 на улице Притыцкого, когда «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей». Как заявили в ведомстве, взрывное устройство взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался. Отец убитого сообщил, что, по его информации, Тарайковский умер от огнестрельного ранения. 16 августа глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела, при этом он подчеркнул, что огнестрельное оружие силовики не применяли.
  • В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина. Его мать сообщила, что у него были проблемы с сердцем и ему стало плохо в автозаке. По информации издания Onliner, его смерть не связана с обстоятельствами задержания.
  • 17 августа и.о. министра здравоохранения страны Владимир Караник назвал число пострадавших во время протестов — 158 человек. Еще двое погибли. Об этом он заявил на встрече медиков с участниками акции протеста. Они выступали в том числе за отставку Караника, но главное их требование — допуск в ЦИП и ИВС, где содержатся задержанные во время протестов.
  • 18 августа МВД сообщило о еще одном погибшем: по данным ведомства, 16 августа автомобиль Renault наехал на протестующего, находившегося, по предварительной информации, на проезжей части. Молодой человек умер на месте.
  • 19 августа СМИ сообщили о смерти Геннадия Шутова. По данным Tut.by, мужчина участвовал в акции 11 августа в Бресте и получил огнестрельное ранение в голову. Позднее смерть Шутова подтвердил Минздрав. Белорусский СК сообщил о применении оружия 11 августа в Бресте «во время пресечения нападения на правоохранителей». По версии ведомства, один из силовиков выстрелил в направлении плеча мужчины, «пресекая попытки завладеть табельным оружием», и «непреднамеренно ранил его в область головы» из-за продолжавшегося сопротивления.
  • 21 августа в ООН заявили, что в ходе протестов погибли четыре человека.
  • 22 августа в Минске нашли мертвым Никиту Кривцова, пропавшего еще 12 августа. Euroradio называло его последним в списке пропавших без вести участников протеста. Следствие не нашло на теле мужчины явных повреждений. В СК также уточнили, что Кривцова не было в числе задержанных во время протестов.
  • 2 сентября в Минске нашли тело сотрудника Минского завода шестерен Александра Будницкого, пропавшего 11 августа. В Следственном комитете утверждают, что причиной смерти стало отравление этиловым спиртом.
  • Среди задержанных оказались российские журналисты, с некоторыми из них связь терялась на десятки часов: это журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. После освобождения некоторые журналисты сообщили об избиении при задержании.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия в отношении журналистов «не братскими».

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
Общество

  • Глава МВД Белоруссии распорядился «не трогать» журналистов во время протестов, сообщили в ведомстве 12 августа. Вечером того же дня правозащитники сообщили о новых задержаниях сотрудников СМИ. К 13 августа задержанными оставались более 20 журналистов. Всего с 9 августа были задержаны более 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
  • С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. Возбуждено около 40 уголовных дел. К 17 августа Генпрокуратура отчиталась об освобождении почти всех задержанных.
  • Согласно данным Минского городского суда, по итогам акций 11 и 12 августа арестованы на сроки от семи до 25 суток 1063 человека.
  • К 17 августа 600 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания, сообщили в СК.
  • В ведомстве также заявили, что получили 124 сообщения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожении или повреждении имущества.

Международная реакция

  • В ЕС назвали недопустимым применение силы к протестующим. Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель назвал невозможным дальнейшее укрепление отношений с Белоруссией, если Лукашенко не прекратит репрессии в отношении протестующих и не перейдет к диалогу.
  • ЕС не признал результаты выборов в Белоруссии и собирается применить санкции в отношении чиновников, ответственных за фальсификации. Ограничения введут «так скоро, как только возможно», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • ЕС также выделит €53 млн помощи населению Белоруссии.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 августа заявил, что Евросоюз не хотел бы повторения в Белоруссии украинского сценария. Он призвал избежать эскалации насилия в стране и выступил за диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Евросоюз, по его словам, готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на это посредничество. В ЕС также готовы координировать свои действия с Россией. «Мы выступаем за откровенный и искренний диалог с Россией [по Белоруссии]», — сказал президент Франции.
  • Министры иностранных дел Польши, Швеции и Словакии выступили за привлечение ОБСЕ к урегулированию ситуации в Белоруссии.
  • Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить посредниками в урегулировании кризиса в стране. Литва хочет ввести санкции против Лукашенко и еще 31 человека (фамилии не называются) на национальном уровне.
  • Первой страной, которая ввела санкции, стала Эстония. Список конкретных людей, которым закроют въезд в страну, определит министр иностранных дел. 31 августа въезд для Лукашенко закрылиа Эстония, Латвия и Литва.
  • Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии. Он уточнил, что Россия может вмешаться только при обострении ситуации, а сейчас необходимости в этом нет.
  • Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета выступил с призывом о формировании Комитета национального спасения Белоруссии. Он обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам, а также к руководству России и предложил немедленно начать переговоры о выходе из кризиса.
  • Папа римский Франциск призвал к отказу от насилия и диалогу в Белоруссии.

«Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что происходило в день голосования

  • ЦИК признала выборы состоявшимися еще днем, на 12:00 явка составила более 54%.
  • Одна из главных участниц оппозиционной кампании Вероника Цепкало покинула Белоруссию. Днем она проголосовала на участке в посольстве республики в Москве.
  • Днем в центре Минска была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Около 23:30 их отпустили из РОВД и выслали из страны с запретом на посещение республики в течение пяти лет. В пятницу из Минска в Одессу за работу без аккредитации была депортирована съемочная группа телеканала «Настоящее время».
  • Голосование должно было завершиться в 20:00, но некоторые участки в Минске продолжили работать из-за очередей, пояснили в ЦИК Белоруссии. Все участки закрылись около полуночи.
  • Экзитпол на зарубежных участках показал: почти 80% набрала Тихановская, сообщило белорусское подразделение «Радио Свобода».
Как организовано голосование
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд: досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по числу проголосовавших досрочно был зафиксирован в 2015 году — 36,05% избирателей.
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовали более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов и впервые став президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. Так, в 2010 году он набрал 79,6%, а в 2015-м переизбрался с 83,4% голосов.

Кандидаты в президенты Белоруссии ответили на главные вопросы кампании
Политика

Кто боролся за пост президента

  • В выборах принимали участие пять кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвовали впервые. Для главы государства это шестые выборы.
  • Занимающему пост президента с 1994 года Александру Лукашенко 65 лет. В 1975-м он окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная 43-летняя Анна Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв Договора о Союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда российским послом в Белоруссии Михаила Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель объединения Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте организации.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень — выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная 37-летняя Светлана Тихановская, основной кандидат оппозиционных сил, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета. Баллотироваться решила после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался сам участвовать в кампании. Супругу оппозиционера поддержали штаб бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более 300 тыс. подписей) и штаб экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская
Политика
Светлана Тихановская

Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. Тогда же ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда получил десять суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее десяти велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд приговорил к десяти суткам ареста двух звукорежиссеров Дворца молодежи — Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало задержали 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
  • 30 июля стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (подготовка массовых беспорядков) и ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни), что, по версии властей, связано с задержаниями 29 июля в Минском районе 33 сотрудников ЧВК Вагнера с паспортами граждан России.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
При участии: Майя Бобенко, Роман Кирьянов
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Материалы по теме
Как устроена объединенная оппозиция в Белоруссии
Политика
Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции
Политика
ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter