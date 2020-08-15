Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии продолжаются протесты. Вечером 14 августа прошел многотысячный мирный митинг у Дома правительства, утром следующего дня протестующие собрались на месте гибели одного из участников акции 10 августа

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 13:00 15 августа ЦИК огласила окончательные итоги выборов, объявив победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов).

Мирный митинг проходит у станции «Пушкинская», где погиб человек.

К забастовкам и митингам присоединились более десяти предприятий.

За участие в акциях 11 и 12 августа Минский городской суд вынес решение об аресте в отношении 1063 человек. МВД сообщило об освобождении из изоляторов более 2 тыс. человек. По данным правозащитников, это цифра меньше в два раза.

Главы МИД ЕС договорились о введении санкций против официальных лиц, ответственных за насилие во время протестов.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).