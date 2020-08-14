Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии продолжаются протесты. В ночь на 14 августа впервые за пять вечеров протестов протестующих не пытались разогнать силовики

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 9:00 14 августа В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО. Людей, которые покидают территорию СИЗО, встречают аплодисментами. Освобожденные рассказывают о том, что в СИЗО на Окрестина массово избивают людей.

Утром 14 августа мирные акции протеста и забастовки на предприятиях в Белоруссии продолжились. По данным Tut.by, на улицах Минска в «цепи солидарности» начали выстраиваться медики. Женщины с цветами выстроились на мосту у станции метро «Институт культуры». Портал публикует видео с Минского электротехнического завода, на котором видно, как рабочие идут колонной и скандируют: «Уходи!»

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета выступил с призывом о формировании Комитета национального спасения Белоруссии. Он обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам, а также к руководству России и предложил немедленно начать переговоры о выходе из кризиса.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске за действующего президента проголосовали 64,49% избирателей, а за Тихановскую — 14,92%. ЦИК не уточняет, какое количество протоколов там подсчитали.

Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия приняла жалобу.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская была поставлена перед выбором: «или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».

Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).