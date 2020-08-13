Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии уже четвертые сутки идут протесты. Продолжаются задержания, днем в разных городах прошли акции против насилия со стороны правоохранительных органов

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 9:00 13 августа Четвертая ночь протестов в Белоруссии прошла спокойнее, чем предыдущие. Столкновения оппозиции с силовиками продолжились, однако их накал спал. В Минске ОМОН стрелял по окнам и балконам жилых домов, жители которых помогали спрятаться протестующим. В столице страны, как и в других крупных городах, участники акций вечером 12 августа попытались блокировать дороги. МВД страны сообщило о задержании нескольких людей, готовивших «коктейли Молотова».

О задержании своих граждан заявил официальный Киев. Правозащитники сообщают о задержании сотрудников «Радио Свобода» и польского телеканала «Белсат».

На фоне протестов и обвинений в фальсификации выборов Белоруссия оказалась под угрозой санкций. О рассмотрении возможности введения ограничений против Минска заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Протесты, как и в прошлые дни, проходили также у белорусского посольства в Москве. В этот раз полиция начала задержания, были задержаны не менее пяти человек. Также был уничтожен стихийный мемориал у стен посольства: на опубликованных кадрах видно, как полицейские срывают с забора посольства плакаты, а также тушат свечи водой.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.

Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия приняла жалобу.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит». Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская была поставлена перед выбором: «или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».

Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа, после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Они стягивались в центр в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).