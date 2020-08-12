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Выборы в Белоруссии ,  
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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии уже третьи сутки идут протесты. Силовики продолжили задержания, на нескольких предприятиях рабочие вышли на забастовки
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 11:00 11 августа

  • Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и прибыла в Литву.
  • В Минске прошли очередные протесты, закончившиеся задержаниями. 
  • Экс-корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов освобожден в Минске. Связи с ним не было с ночи на 10 августа, когда его задержали.

Итоги выборов

  • ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.
  • Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия приняла жалобу.
  • 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит».
  • Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.
  • В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа, после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Они стягивались в центр в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах. Митинги продолжились и вечером следующего дня.

11 августа

  • Вечером в разных районах Минска возобновились задержания протестующих.
  • Подразделения ОМОНа и Внутренних войск Белоруссии начали прибывать в центр города около 16:00, передавал ТАСС.
  • Днем 11 августа Светлана Тихановская записала еще одно обращение, в котором попросила граждан Белоруссии не выходить на улицу и «не противостоять милиции, не подвергать свои жизни опасности». Вчера с 16 часов дня Тихановская находилась в здании ЦИК и это обращение могло быть записано там, полагает ее соратница Мария Колесникова, которая видела, как в ЦИК приносили сумки, похожие на сумки с видеооборудованием.
  • В Telegram-канале «Пул первой» (канал пресс-службы Тихановской, Бабарико, Цепкало) было опубликовано сообщение, в котором говорится о поддержке всех, кто протестует, и предлагается начать диалог о мирной передаче власти народу. Подписано сообщение штабом Тихановской.
  • В Минске, на улице Притыцкого, где вчера было ожесточенное противостояние протестующих и ОМОНа, при котором погиб человек, люди несли цветы, вставляли их в ограду, проезжающие мимо автомобили сигналили, передал корреспондент РБК.
  • СК Белоруссии возбудил уголовное дело о перекрытии дорог на ул. Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске вечером 10 августа.
  • На нескольких предприятиях рабочие вышли на забастовки.
  • В Минске на несколько минут была остановлена работа одной из двух — синей — ветки метро, после того как на станции «Октябрьская» мужчина вышел на пути с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей». После того как мужчина ушел с путей, движение поездов возобновилось, заявили РБК в пресс-службе Минского метрополитена.
  • В Белоруссии наблюдаются проблемы с доступом к российским СМИ.
  • «Проект» сообщил о том, что автор фильма про женщин Александра Лукашенко белорусский журналист Стас Ивашкевич пропал в Минске и более 40 часов не выходит на связь. Журналист телеканала «Белсат» Катерина Андреева подтвердила РБК, что Стас Ивашкевич до сих пор не нашелся.

10 августа

  • Около 18:00 в Минске милиция начала оцеплять площади и улицы в районе стелы «Минск — город-герой». Именно там накануне проходили наиболее масштабные столкновения протестующих с силовиками.
  • Центральные станции метро — «Немига», «Молодежная», «Фрунзенская», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» — закрыты. Перекрыто пешеходное движение по проспекту Независимости (от здания цирка к площади Независимости).
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Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

  • Самой напряженной точкой столицы стала улица Притыцкого, ведущая к станции метро «Пушкинская». Как передавал корреспондент РБК, у людей, находящихся там, першило в горле и слезились глаза, дышать трудно. Были слышны звуки одиночных выстрелов и светошумовых гранат. «Sputnik Беларусь» пишет, что собравшиеся там кидали в ОМОН «Коктейли Молотова».
  • На Кальварийской улице силовики начали стрелять резиновыми пулями, одна пуля попала в корреспондента издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Муж Лубневской Александр сообщил Tut.by, что девушку ранили резиновой пулей в ногу. Ее отвезли в больницу. «Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы.

    Video

  • В столице, как и накануне, не работал интернет.
  • «Sputnik Беларусь» сообщил о задержаниях в Минске, Гродно и Бресте.
  • Протесты в белорусской столице прекратились только ближе к 4:00 мск.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

9 августа

  • В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом.
  • Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие, а также к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.
  • Милиция Минска изначально опровергала использование водометов и светошумовых гранат, несмотря на сообщения и видео очевидцев, и подтвердила использование спецсредств только к 2:00 10 августа.
  • МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы, сообщили в ведомстве.

Что известно о пострадавших и задержанных

  • Один человек погиб. По информации МВД, это произошло 10 августа около 23:00 на улице Притыцкого, когда «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей». Как заявили в ведомстве, взрывное устройство взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался.
  • В первый день протестов травмы получили несколько десятков человек. В МВД заявили, что в столкновениях пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В ходе столкновений пострадали сотрудники российских СМИ, в том числе журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов, который не выходил на связь с 1:30 9 августа. Подробности задержания Солопова рассказал корреспондент Daily Storm Антон Старков. По его словам, при задержании Солопова «били довольно жестко». 11 августа его освободили из изолятора, у него легкая черепно-мозговая травма.
  • Много часов не выходил на связь корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Его отпустили 11 августа из ИВС Жодинского района.
  • Корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко были задержаны ночью после выборов, вместе с ними в автозаке находился основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Их освободили только вечером 10 августа. 11 августа белорусские власти разрешили журналистам Daily Storm вернуться в Россию.
  • «МБХ медиа» сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната. Также в Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. По данным агентства, связь с Питалевым оборвалась около шести вечера 10 августа. На следующий день МВД Белоруссии сообщило, что он будет выслан из страны.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия в отношении журналистов «не братскими».
  • РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выступили с обращением к властям Белоруссии с требованием предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
Общество

  • По данным МВД, за участие в протестах по стране в ночь на 10 августа были задержаны 3 тыс. человек. На следующую ночь задержали еще более 2 тыс. человек.
  • Белорусский Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по факту беспорядков и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По подозрении в их совершении задержаны 80 человек.
  • Подробнее о ночных протестах 9 августа читайте в репортаже РБК:

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Международная реакция

  • Первым с победой на выборах Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзиньпин.
  • Президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с победой.
  • Наблюдатели от СНГ назвали прошедшие выборы соответствующими закону.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Белоруссии и протестующих к открытому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация насилия «грозит чрезвычайно горькими последствиями».
  • Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС для обсуждения ситуации в Белоруссии.
  • В ЕС назвали недопустимым применение силы к протестующим.
  • В ФРГ считают прошедшее голосование не соответствующим «минимальным стандартам демократических выборов».

«Автократу трудно отказаться от привычек»: западные СМИ о Лукашенко
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что происходило в день голосования

  • ЦИК признала выборы состоявшимися еще днем, на 12:00 явка составила более 54%.
  • Одна из главных участниц оппозиционной кампании Вероника Цепкало покинула Белоруссию. Днем она проголосовала на участке в посольстве республики в Москве.
  • Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет: упала скорость соединения, затруднен доступ к Facebook, Google и некоторым приложениям, например к Instagram.
  • Днем в центре Минска была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Около 23:30 их отпустили из РОВД и выслали из страны с запретом на посещение Республики в течение пяти лет. В пятницу из Минска в Одессу за работу без аккредитации была депортирована съемочная группа телеканала «Настоящее время».
  • Голосование должно было завершиться в 20:00, но некоторые участки в Минске продолжили работать из-за очередей, пояснили в ЦИК Белоруссии. Все участки закрылись около полуночи.
  • У посольства Белоруссии в Москве после закрытия участка в 20:00 начался стихийный митинг: собравшиеся подняли вверх паспорта и стали скандировать: «Хотим отдать голос!»
  • Экзитпол на зарубежных участках показал: почти 80% набрала Тихановская, сообщило белорусское подразделение «Радио Свобода».
Как организовано голосование
  • Голосование началось в 8:00. Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве.
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд: досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по числу проголосовавших досрочно был зафиксирован в 2015 году — 36,05% избирателей.
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовали более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. Так, в 2010 году он набрал 79,6%, а в 2015-м переизбрался с 83,4% голосов.

Кандидаты в президенты Белоруссии ответили на главные вопросы кампании
Политика

Кто боролся за пост президента

  • В выборах принимали участие пять кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвовали впервые. Для главы государства это шестые выборы.
  • Занимающему пост президента с 1994 года Александру Лукашенко 65 лет. В 1965-м он окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная 43-летняя Анна Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда российским послом в Белоруссии Михаила Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель объединения Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте организации.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень — выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная 37-летняя Светлана Тихановская, основной кандидат оппозиционных сил, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета. Баллотироваться решила после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался сам участвовать в кампании. Супругу оппозиционера поддержали штаб бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более 300 тыс. подписей) и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

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Светлана Тихановская

Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. В штабе сообщили, что ее задержали для участия в административном процессе, но, поскольку процесс не начнется раньше понедельника, Мороз проведет в РУВД все выходные. В субботу поздним вечером ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда получил десять суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее десяти велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд приговорил к десяти суткам ареста двух звукорежиссеров Дворца молодежи — Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен...» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало задержали 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
  • 30 июля стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (подготовка массовых беспорядков) и ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни), что, по версии властей, связано с задержаниями 29 июля в Минском районе 33 сотрудников ЧВК Вагнера с паспортами граждан России.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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