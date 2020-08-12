Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссии уже третьи сутки идут протесты. Силовики продолжили задержания, на нескольких предприятиях рабочие вышли на забастовки

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 11:00 11 августа Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и прибыла в Литву.

В Минске прошли очередные протесты, закончившиеся задержаниями.

Экс-корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов освобожден в Минске. Связи с ним не было с ночи на 10 августа, когда его задержали.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.

Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия приняла жалобу.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит».

Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа, после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Они стягивались в центр в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах. Митинги продолжились и вечером следующего дня.