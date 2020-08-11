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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссиии уже вторые сутки идут протесты, этой ночью накал столкновений усилился. Силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, оппозиция забрасывает их коктейлями Молотова и строит баррикады
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 9:00 11 августа

  • Единый кандидат от оппозиции, Светлана Тихановская, покинула страну и прибыла в Литву. Об этом сообщил глава МИД этой страны Линас Линкявичюс.
  • МВД Белоруссии впервые официально признало гибель одного из протестующих в Минске. В ведомстве утверждают, что он пытался бросить в силовиков некое взрывное устройство, но оно разорвалось у него в руке.
  • На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в омоновцев полетели коктейли Молотова. На Кальварийской улице силовики открыли огонь резиновыми пулями, ранение получила журналистка.
  • Местонахождение экс-корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова по-прежнему неизвестно. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что журналист может находиться в ИВС в Жодино, однако официального подтверждения этой информации нет. Meduza пишет, что связи с Солоповым нет уже более 30 часов.

Итоги выборов

  • ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.
  • Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК.
  • Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.
  • В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа, после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Они стягивались в центр в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах. Митинги продолжились и вечером следующего дня.

10 августа

  • Около 18:00 в Минске милиция начала оцеплять площади и улицы в районе стелы «Минск — город-герой». Именно там накануне проходили наиболее масштабные столкновения протестующих с силовиками.
  • Центральные станции метро — «Немига», «Молодежная», «Фрунзенская», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» — закрыты. Перекрыто пешеходное движение про проспекту Независимости (от здания цирка к площади Независимости).

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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  • Как передает корреспондент РБК, к 21:30 в районе улица Немига и моста через Свислочь людей в разы меньше, чем накануне. Небольшие группы людей молча идут в центр, автомобильное движение перекрыто. На проспекте Победителей большая толпа протестующих скандировала «Свободу», однако вскоре силовики начали разгонять собравшихся, применяя светошумовые гранаты.
  • У людей, находящихся на улице Притыцкого, ведущей к станции метро «Пушкинская», першит в горле и слезятся в глаза, дышать трудно, передает корреспондент РБК. Слышны звуки одиночных выстрелов, рвутся светошумовые гранаты, добавляет корреспондент. Sputnik Беларусь пишет, что собравшиеся там кидают в ОМОН «Коктейли Молотова».
  • На Кальварийской улице силовики начали стрелять резиновыми пулями, одна пуля попала в корреспондента издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Муж Лубневской Александр сообщил Tut.by, что девушку ранили резиновой пулей в ногу. Ее отвезли в больницу. «Наша нива» пишет, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы.

Video

  • В столице, как и накануне, не работает интернет.
  • Sputnik Беларусь сообщил о задержаниях в Минске, Гродно и Бресте.
  • Протесты в белорусской столице прекратились только ближе к 4:00 мск.

9 августа

  • В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом.
  • Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие, а также к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.
  • Милиция Минска изначально опровергала использование водометов и светошумовых гранат, несмотря на сообщения и видео очевидцев, и подтвердила использование спецсредств только к 02:00 10 августа.
  • МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы, сообщили в ведомстве.

Что известно о пострадавших и задержанных

  • Один человек погиб. По информации МВД, это произошло 10 августа около 23.00 на улице Притыцкого, когда «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей». Как заявили в ведомстве, взрывное устройство взорвалось в руке мужчины, от полученных травм он скончался.
  • 10 августа резиновой пулей была ранена журналистка белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская. Она доставлена в больницу.
  • В первый день протестов травмы получили несколько десятков человек. В МВД заявили, что в столкновениях пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В ходе столкновений пострадали сотрудники российских СМИ, в том числе журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов, который не выходит на связь с 01:30 9 августа, пишет Meduza. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников рассказал, что Солопов может находиться в ИВС в Жодино, но официальные власти не подтверждают эту информацию. Подробности задержания Солопова рассказал корреспондент Daily Storm Антон Старков. По его словам, при задержании Солопова «били довольно жестко».
  • Корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко были задержаны ночью после выборов, вместе с ними в автозаке находился основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Их освободили только вечером 10 августа.
  • «МБХ медиа» сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната. Также в Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. По данным агентства, связь с Питалевым оборвалась около шести вечера 10 августа.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия в отношении журналистов «не братскими».
  • РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выступили с обращением к властям Белоруссии с требованием предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
Общество

  • По данным МВД, за участие в протестах по стране в ночь на 10 августа были задержаны 3 тыс. человек. Число задержанных в ночь на 11 августа пока неизвестно.
  • Белорусский Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по факту беспорядков и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По подозрении в их совершении задержаны 80 человек.
  • Подробнее о ночных протестах 9 августа читайте в репортаже РБК:

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Международная реакция

  • Первым с победой на выборах Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзиньпин.
  • Президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с победой.
  • Наблюдатели от СНГ назвали прошедшие выборы соответствующими закону.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Белоруссии и протестующих к открытому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация насилия «грозит чрезвычайно горькими последствиями».
  • Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС для обсуждения ситуации в Белоруссии.
  • В ЕС назвали недопустимым применение силы к протестующим.
  • В ФРГ считают прошедшее голосование не соответствующим «минимальным стандартам демократических выборов».

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Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что происходило в день голосования

  • ЦИК признала выборы состоявшимися еще днем, на 12:00 явка составила более 54%.
  • Одна из главных участниц оппозиционной кампании Вероника Цепкало покинула Белоруссию. Днем она проголосовала на участке в посольстве республики в Москве.
  • Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет: упала скорость соединения, затруднен доступ к Facebook, Google и некоторым приложениям, например к Instagram.
  • Днем в центре Минска была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Около 23:30 их отпустили из РОВД и выслали из страны с запретом на посещение Республики в течение пяти лет. В пятницу из Минска в Одессу за работу без аккредитации была депортирована съемочная группа телеканала «Настоящее время».
  • Голосование должно было завершиться в 20:00, но некоторые участки в Минске продолжили работать из-за очередей, пояснили в ЦИК Белоруссии. Все участки закрылись около полуночи.
  • У посольства Белоруссии в Москве после закрытия участка в 20:00 начался стихийный митинг: собравшиеся подняли вверх паспорта и стали скандировать: «Хотим отдать голос!»
  • Экзитпол на зарубежных участках показал: почти 80% набрала Тихановская, сообщило белорусское подразделение «Радио Свобода».
Как организовано голосование
  • Голосование началось в 08:00. Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве.
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд: досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по числу проголосовавших досрочно был зафиксирован в 2015 году — 36,05% избирателей.
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовали более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. Так, в 2010 году он набрал 79,6%, а в 2015-м переизбрался с 83,4% голосов.

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Кто боролся за пост президента

  • В выборах принимали участие пять кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвовали впервые. Для главы государства это шестые выборы.
  • Занимающему пост президента с 1994 года Александру Лукашенко 65 лет. В 1965-м он окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная 43-летняя Анна Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда российским послом в Белоруссии Михаила Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель объединения Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте организации.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень — выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная 37-летняя Светлана Тихановская, основной кандидат оппозиционных сил, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета. Баллотироваться решила после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался сам участвовать в кампании. Супругу оппозиционера поддержали штаб бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более 300 тыс. подписей) и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

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Светлана Тихановская

Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. В штабе сообщили, что ее задержали для участия в административном процессе, но, поскольку процесс не начнется раньше понедельника, Мороз проведет в РУВД все выходные. В субботу поздним вечером ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда получил десять суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее десяти велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд приговорил к десяти суткам ареста двух звукорежиссеров Дворца молодежи — Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен...» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало задержали 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
  • 30 июля стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (подготовка массовых беспорядков) и ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни), что, по версии властей, связано с задержаниями 29 июля в Минском районе 33 сотрудников ЧВК Вагнера с паспортами граждан России.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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