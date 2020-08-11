Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

В Белоруссиии уже вторые сутки идут протесты, этой ночью накал столкновений усилился. Силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, оппозиция забрасывает их коктейлями Молотова и строит баррикады

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 9:00 11 августа Единый кандидат от оппозиции, Светлана Тихановская, покинула страну и прибыла в Литву. Об этом сообщил глава МИД этой страны Линас Линкявичюс.

МВД Белоруссии впервые официально признало гибель одного из протестующих в Минске. В ведомстве утверждают, что он пытался бросить в силовиков некое взрывное устройство, но оно разорвалось у него в руке.

На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в омоновцев полетели коктейли Молотова. На Кальварийской улице силовики открыли огонь резиновыми пулями, ранение получила журналистка.

Местонахождение экс-корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова по-прежнему неизвестно. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что журналист может находиться в ИВС в Жодино, однако официального подтверждения этой информации нет. Meduza пишет, что связи с Солоповым нет уже более 30 часов.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.

Штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК.

Предварительные результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа, после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Они стягивались в центр в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах. Митинги продолжились и вечером следующего дня.