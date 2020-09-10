Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Арестованная Мария Колесникова заявила об угрозах расправой и длительным тюремным заключением. Единственным членом координационного совета оппозиции, находящимся на свободе внутри страны, осталась Светлана Алексиевич

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 12:30 10 сентября Мария Колесникова заявила через адвоката о том, что ей угрожали убийством и 25-летним тюремным сроком.

Александр Лукашенко говорит, что не собирается «отдавать власть», так как не хочет возврата страны в 1990-е.

Итоги выборов

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

ЦИК и Верховный суд отклонили все жалобы, поданные альтернативными кандидатами (в выборах также участвовали Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%).

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Явка составила 84,23%. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка была 87,2%, в 2010 году — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.