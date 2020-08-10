Выборы в Белоруссии , 10 авг, 07:53
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Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Выборы признаны состоявшимися, экзитпол спрогнозировал победу Лукашенко. Проголосовать до закрытия участков успели не все желающие, по окончании голосования в Минске и других городах начались акции протеста и задержания
Главное к 8:00 10 августа
- В центре Минска произошли столкновения протестующих с ОМОНом. Часть улиц перекрыта.
- Итоговая явка составила 84,05%.
- По данным экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.
- Актуальную информацию об итогах выборов ЦИК Белоруссии пообещала сообщить в 9:00 мск на пресс-конференции.
Что происходит после закрытия участков
- В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом. СМИ сообщают о применении светошумовых гранат. На проспекте Победителей, по данным Tut.by, автозак сбил человека, находившегося на проезжей части. Минская милиция не располагает данными о пострадавших.
- Движение по Хлусову мосту в сторону станции «Немига» невозможно, мост запружен людьми, сообщает корреспондент РБК. Люди в военной форме и с оружием оттесняют собравшихся, занимают освободившееся пространство. В районе стелы городу-герою Минску раздаются взрывы светошумовых гранат.
- Улица Ленина перекрыта до стадиона «Динамо». Люди стоят на тротуарах и проезжей части, они пропускают спецтехнику, но не уходят. Многие скандируют: «Живе, Беларусь!», «Милиция с народом», «Опустите щиты». Это центр Минска, недалеко от здания администрации президента.
- Еще одна большая группа протестующих идет к центру по улице Романовская Слобода. Движения машин там нет, собравшиеся несут флаги и скандируют. Как передает корреспондент РБК, на пересечении Романовской Слободы и улицы Немиги использовали светошумовые гранаты, протестующие начали возводить баррикады. Спустя некоторое время их начали выдавливать силовики, сообщил корреспондент «МБХ медиа».