Президентские выборы в Белоруссии. Главное

Выборы признаны состоявшимися, экзитпол спрогнозировал победу Лукашенко. Проголосовать до закрытия участков успели не все желающие, по окончании голосования в Минске и других городах начались акции протеста и задержания

Фото: Сергей Гриц / AP

Главное к 8:00 10 августа В центре Минска произошли столкновения протестующих с ОМОНом. Часть улиц перекрыта.

Итоговая явка составила 84,05%.

По данным экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.

Актуальную информацию об итогах выборов ЦИК Белоруссии пообещала сообщить в 9:00 мск на пресс-конференции.

Что происходит после закрытия участков

В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом. СМИ сообщают о применении светошумовых гранат. На проспекте Победителей, по данным Tut.by, автозак сбил человека, находившегося на проезжей части. Минская милиция не располагает данными о пострадавших.