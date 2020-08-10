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Президентские выборы в Белоруссии. Главное

Выборы признаны состоявшимися, экзитпол спрогнозировал победу Лукашенко. Проголосовать до закрытия участков успели не все желающие, по окончании голосования в Минске и других городах начались акции протеста и задержания
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Главное к 8:00 10 августа

  • В центре Минска произошли столкновения протестующих с ОМОНом. Часть улиц перекрыта.
  • Итоговая явка составила 84,05%.
  • По данным экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.
  • Актуальную информацию об итогах выборов ЦИК Белоруссии пообещала сообщить в 9:00 мск на пресс-конференции.

Что происходит после закрытия участков

  • В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом. СМИ сообщают о применении светошумовых гранат. На проспекте Победителей, по данным Tut.by, автозак сбил человека, находившегося на проезжей части. Минская милиция не располагает данными о пострадавших.

  • Движение по Хлусову мосту в сторону станции «Немига» невозможно, мост запружен людьми, сообщает корреспондент РБК. Люди в военной форме и с оружием оттесняют собравшихся, занимают освободившееся пространство. В районе стелы городу-герою Минску раздаются взрывы светошумовых гранат.
  • Улица Ленина перекрыта до стадиона «Динамо». Люди стоят на тротуарах и проезжей части, они пропускают спецтехнику, но не уходят. Многие скандируют: «Живе, Беларусь!», «Милиция с народом», «Опустите щиты». Это центр Минска, недалеко от здания администрации президента.
  • Еще одна большая группа протестующих идет к центру по улице Романовская Слобода. Движения машин там нет, собравшиеся несут флаги и скандируют. Как передает корреспондент РБК, на пересечении Романовской Слободы и улицы Немиги использовали светошумовые гранаты, протестующие начали возводить баррикады. Спустя некоторое время их начали выдавливать силовики, сообщил корреспондент «МБХ медиа».

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • «МБХ медиа» сообщает, что в ходе столкновений пострадал их корреспондент Александр Скрыльников, которого задела светошумовая граната.
  • Милиция Минска опровергала использование водометов и светошумовых гранат на протестах, несмотря на сообщения и видео очевидцев, и подтвердила использование спецсредств только к 2:00 10 августа. МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы, сообщили в ведомстве.
  • По данным правозащитного центра «Вясна», в Минске задержаны более 120 человек. В милиции затруднились сообщить, сколько протестующих было задержано, так как «события продолжаются». Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
  • Расходиться с улиц белорусской столицы протестующие начали только ближе к утру. К 3:00 мск ситуация стабилизировалась. Места столкновений протестующих с полицией начали осматривать следователи.
  • Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие и к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.
  • Голосование должно было завершиться в 20:00, но некоторые участки в Минске продолжили работать из-за очередей, пояснили в ЦИК Белоруссии. Все участки закрылись около полуночи.
  • Явка на 20:00 составила, по данным ЦИК, 84,05%. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году она составляла 87,2%, в 2010 году — 90,65%.
  • По данным экзитпола, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. На втором месте с 6,8% — Светлана Тихановская. Анна Канопацкая получила 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.
  • Похожие результаты ЦИК страны зафиксировала на участках в воинских частях и медицинских стационарах.
  • Экзитпол на зарубежных участках показал обратную ситуацию: почти 80% набрала Тихановская, сообщило белорусское подразделение «Радио Свобода».
  • К 20:00, моменту окончания работы избирательных участков, успели проголосовать не все желающие. У посольства Белоруссии в Москве начался стихийный митинг, люди подняли вверх паспорта и стали скандировать «Хотим отдать голос».
  • СМИ сообщили о задержаниях в нескольких белорусских городах людей, которые оставались у избирательных участков.
  • Белорусские сайты, включая сайт ЦИК, работают со сбоями.
  • По данным СМИ и Telegram-каналов, во многих городах в центре начали собираться люди — в Барановичах, в Бресте, Молодечно, Витебске, Пинске. В Бресте силовики заблокировали центр.
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Что происходило в день голосования

  • ЦИК признала выборы состоявшимися еще днем, на 12:00 явка составила более 54%. На 18:00 явка превысила 79%.
  • Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на участке в Университете физической культуры в Минске. В разговоре с журналистами он заявил о гарантии, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля.
  • Позднее проголосовали оппозиционные кандидаты — Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова, выразившая надежду, что голосование пройдет мирно. Также проголосовали Светлана Тихановская, Сергей Черечень.
  • Одна из главных участниц оппозиционной кампании, Вероника Цепкало, покинула Белоруссию. Днем она проголосовала на участке в посольстве Белоруссии в Москве.
  • Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет — упала скорость соединения, затруднен доступ к Facebook, Google, некоторым приложениям, например Instagram.
  • Днем в центре Минска была задержана съемочная группа российского телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Около 23:30 их отпустили из РОВД. По сообщению МИД Белоруссии, скорее всего, их попросят покинуть территорию страны. В пятницу из Минска в Одессу за работу без аккредитации была депортирована съемочная группа телеканала «Настоящее время».
Как организовано голосование
  • Голосование началось в 8:00, закроются участки в 20:00 (время совпадает с московским). Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве. Перед зданием посольства, где расположен избирательный участок, образовалась очередь из десятков человек. «Очередь к посольству начинается от Девяткина переулка в районе гостиницы «Пан-чемодан». Я пришла в 10:30, очередь была раза в три меньше, за два часа мы продвинулись метров на 100. Инцидентов не было, здесь полиция, но они следят за тем, чтобы люди оставляли проход. Из символики — только флаги на машинах, белые браслеты и майки», — рассказала РБК Виктория Степанова. Белые браслеты — символ оппозиционного кандидата Тихановской.
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд — досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по количеству проголосовавших досрочно был зафиксирован в 2015 году, когда проголосовали 36,05% избирателей.
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовали более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

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  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. В 2010 году он победил, набрав 79,6% голосов. В 2015 году президент переизбирался с 83,4% голосов.

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Кто борется за пост президента

  • В выборах принимают участие пятеро кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвуют впервые. Для главы государства это шестые выборы.
  • Занимающему пост президента с 1994 года Лукашенко 65 лет. В 1965 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная Анна Канопацкая, 43 года, окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда послом России в Белоруссии Михаил Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, 39 лет, окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель кампании — Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, 35 лет, выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная Светлана Тихановская, 37 лет, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета — основной кандидат оппозиционных сил. Решила баллотироваться после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в кампании. Тихановскую поддержали штаб бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (был арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более 300 тыс. подписей) и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

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Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. В штабе сообщили, что ее задержали для участия в административном процессе, но, поскольку процесс не начнется раньше понедельника, она проведет в РУВД все выходные. В субботу поздним вечером ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда отправлен на десять суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее десяти велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд приговорил к десяти суткам ареста двух звукорежиссеров Дворца молодежи — Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало были задержаны 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
  • 30 июля стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича по ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК (подготовка массовых беспорядков) и по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни), что, по версии властей, связано с задержаниями 29 июля в Минском районе 33 сотрудников ЧВК Вагнера с паспортами граждан России.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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