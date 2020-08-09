Президентские выборы в Белоруссии. Главное

До выборов допустили пятерых кандидатов, включая Лукашенко, который возглавляет страну почти 30 лет. На протяжении всей кампании в Минске и других городах продолжались акции сторонников оппозиционных кандидатов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Что происходит в день голосования Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет — упала скорость соединения, недоступны некоторые приложения, например, Instagram. Как организовано голосование

В Белоруссии стартовали выборы президента. Голосование началось в 8 утра, закроются участки в 20 часов (время совпадает с московским). Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве.

Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд — досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по количеству проголосовавших досрочно состоялся в 2015 году, когда проголосовали 36,05% избирателей

Общее число избирателей — 6,88 млн человек.

Выборы считаются состоявшимися, если проголосовало более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов. Video

Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. В 2010 году он победил, набрав 79,6% голосов. В 2015 году президент переизбирался с 83,4% голосов.

Кто борется за пост президента