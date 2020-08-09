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Президентские выборы в Белоруссии. Главное

До выборов допустили пятерых кандидатов, включая Лукашенко, который возглавляет страну почти 30 лет. На протяжении всей кампании в Минске и других городах продолжались акции сторонников оппозиционных кандидатов
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Что происходит в день голосования

  • Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет — упала скорость соединения, недоступны некоторые приложения, например, Instagram.

Как организовано голосование

  • В Белоруссии стартовали выборы президента. Голосование началось в 8 утра, закроются участки в 20 часов (время совпадает с московским). Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве.
  • Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд — досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по количеству проголосовавших досрочно состоялся в 2015 году, когда проголосовали 36,05% избирателей
  • Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
  • Выборы считаются состоявшимися, если проголосовало более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.

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  • Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. В 2010 году он победил, набрав 79,6% голосов. В 2015 году президент переизбирался с 83,4% голосов.

Кто борется за пост президента

  • В выборах принимает участие пятеро кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвуют впервые. Для главы государство это шестые выборы.
  • Занимающий пост президента с 1994 года Лукашенко, 65 лет. В 1965 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
  • Беспартийная Анна Канопацкая, 43 года, окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда послом России в Белоруссии Михаил Бабича.
  • Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, 39 лет, закончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель кампании — Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте.
  • Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, 35 лет, выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
  • Безработная и беспартийная Светлана Тихановская, 37 лет, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета — основной кандидат оппозиционных сил. Решила баллотироваться после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в кампании. Тихановскую поддержали штаб бывшего предправления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (был арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более трехсот тысячей подписей) и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская
Политика
Светлана Тихановская

Что происходило накануне голосования

  • В субботу, 8 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, главу штаба Тихановской. В штабе сообщили, что ее задержали для участия в административном процессе, но поскольку процесс не начнется раньше понедельника, она проведет в РУВД все выходные. В субботу поздним вечером ненадолго была задержана глава штаба Бабарико Мария Колесникова.
  • 7 августа был задержан милицией и по решению суда отправлен на 10 суток ареста глава штаба кандидата Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
  • Вечером 7 августа в Минске также были задержаны не менее 10 велосипедистов — участников стихийной акции солидарности с кампанией Тихановской. В тот же день суд к 10 суткам ареста приговорил двух звукорежиссеров Дворца молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые обеспечивали звуковое сопровождение на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя.
  • 6 августа власти сорвали проведение итогового митинга Тихановской в Минске, заняв отведенную под митинг площадку под праздник железнодорожных войск.
  • В июле в Белоруссии были задержаны несколько сотен человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». Так, 14 и 15 июля на протестах из-за отказа регистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало были задержаны 420 человек, 50 из них подверглись административным арестам. Не менее 50 граждан были задержаны 28 июля в здании приемной КГБ в Минске, куда они пришли передать ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Бабарико.
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