Выборы в Белоруссии , 09 авг, 09:35
0
Президентские выборы в Белоруссии. Главное
До выборов допустили пятерых кандидатов, включая Лукашенко, который возглавляет страну почти 30 лет. На протяжении всей кампании в Минске и других городах продолжались акции сторонников оппозиционных кандидатов
Что происходит в день голосования
- Утром 9 августа, по сообщению пользователей и корреспондента РБК, в Белоруссии начались проблемы с доступом в интернет — упала скорость соединения, недоступны некоторые приложения, например, Instagram.
Как организовано голосование
- В Белоруссии стартовали выборы президента. Голосование началось в 8 утра, закроются участки в 20 часов (время совпадает с московским). Голосовать могут и белорусы, проживающие за границей, в том числе в Москве.
- Досрочное голосование прошло с 4 по 8 августа, был установлен рекорд — досрочно проголосовали 41,7%. Предыдущий рекорд по количеству проголосовавших досрочно состоялся в 2015 году, когда проголосовали 36,05% избирателей
- Общее число избирателей — 6,88 млн человек.
- Выборы считаются состоявшимися, если проголосовало более половины избирателей. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов столько не набирает, проводится второй тур, для победы в котором тоже надо получить более 50% голосов.
- Последний раз второй тур выборов проводился в 1994 году. В нем Александр Лукашенко одержал победу над Вячеславом Кебичем, получив 80% голосов, и впервые стал президентом. С тех пор на выборах неизменно побеждал Лукашенко. В 2010 году он победил, набрав 79,6% голосов. В 2015 году президент переизбирался с 83,4% голосов.
Кто борется за пост президента
- В выборах принимает участие пятеро кандидатов. Все, кроме Лукашенко, участвуют впервые. Для главы государство это шестые выборы.
- Занимающий пост президента с 1994 года Лукашенко, 65 лет. В 1965 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и обществоведения».
- Беспартийная Анна Канопацкая, 43 года, окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала бывшего тогда послом России в Белоруссии Михаил Бабича.
- Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, 39 лет, закончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель кампании — Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов). Цель «Говори правду» — мирные перемены, указано на сайте.
- Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, 35 лет, выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.
- Безработная и беспартийная Светлана Тихановская, 37 лет, окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета — основной кандидат оппозиционных сил. Решила баллотироваться после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в кампании. Тихановскую поддержали штаб бывшего предправления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (был арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, в поддержку его выдвижения было собрано более трехсот тысячей подписей) и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало (не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей).