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Курс доллара на 5 сентября USD ЦБ: 75,18 (-0,29)

Курс евро на 5 сентября EUR ЦБ: 89,04 (-0,1)

СМИ сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

Российский нападающий включен в топ-5 открытий Кубка Стэнли

Bitcoin за приглашенного друга: как работает альтернативный майнинг

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Видаль потребовал от «Барселоны» годового оклада за расторжение контракта

Будущее Ethereum: как изменится проект в следующие 5 лет

Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича

Два россиянина финишировали в десятке на этапе «Формулы-2» в Италии

Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

В Минске началась многотысячная акция протеста

Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе