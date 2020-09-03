Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Лукашенко провел кадровые рокировки, в Минск прилетел российский премьер Мишустин

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 14:00 3 сентября Александр Лукашенко провел несколько кадровых перестановок. Глава КГБ Валерий Вакульчик стал госсекретарем Совбеза.

В Минск прибыл российский премьер Мишустин. Лукашенко назвал Москву основным партнером Минска.

Агентство Reuters узнало о возможных санкциях США, Канады и ЕС против Белоруссии.

Итоги выборов

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

ЦИК и Верховный суд отклонили все жалобы, поданные альтернативными кандидатами (в выборах также участвовали Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%).

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Явка составила 84,23%. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка была 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективы промышленных предприятий.