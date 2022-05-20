Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта

19 мая власти Курской области сообщили об очередном обстреле со стороны Украины сел Алексеевка и Дроновка. С апреля в нескольких приграничных регионах России ввели высокий уровень террористической опасности

19 мая в результате обстрела села Теткино погиб человек, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины. Кроме того, неоднократно сообщалось об обстрелах села Алексеевка. 11 мая погиб человек при обстреле села Солохи Белгородской области. Это также не единственный пострадавший населенный пункт в регионе.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах. В остальных пяти регионах режим продлили до 25 мая.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.