В Брянской области после обстрела ВСУ начался лесной пожар

В Климовской районе Брянской области после обстрела ВСУ начался лесной пожар на 80 га

Лесной пожар на площади около 80 гектаров разгорелся в Климовском районе Брянской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации района Александр Исаев, передает «РИА Новости».

По словам Исаева, пожар возник в субботу после обстрела между населенными пунктами Сушаны и Бровничи.

«Лес действительно горит, закольцован лесопожарной службой. Площадь — под 80 гектаров. Распространение завершено, угроза населенному пункту снята. Сейчас может только быть задымленность, пеньки и поваленные деревья тлеют», — рассказал Исаев.

Как передает издание «Новости Брянска» со ссылкой на местных жителей, пожар в Климовском районе полыхает со вчерашнего дня. На сайте местного МЧС говорится, что действующих очагов ландшафтных пожаров нет. При этом отмечается, что в региона преобладает четвертый класс пожарной опасности.

Об обстреле сел Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района губернатор Александр Богомаз сообщил накануне. Среди гражданских лиц никто не пострадал, добавил он. Климовский район граничит с Черниговской областью Украины.