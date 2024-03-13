Минобороны сообщило об уничтожении 58 дронов над шестью регионами
Минобороны: военные уничтожили 58 дронов над шестью регионами с начала суток
Российские военные сбили 58 беспилотников над шестью регионами ночью и утром 13 марта, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, над Белгородской областью ПВО сбили 11 дронов, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской областями.
Материал дополняется
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.