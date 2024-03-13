Минобороны сообщило об уничтожении 58 дронов над шестью регионами

Минобороны: военные уничтожили 58 дронов над шестью регионами с начала суток

Российские военные сбили 58 беспилотников над шестью регионами ночью и утром 13 марта, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, над Белгородской областью ПВО сбили 11 дронов, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской областями.

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