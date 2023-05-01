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После подрыва ЛЭП под Петербургом возбудили дело о диверсии

Губернатор Дрозденко: после подрыва ЛЭП под Петербургом ФСБ возбудила дело о диверсии
Дело будет расследоваться по ст. 281 (диверсия) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Одна из опор была подорвана в полночь на территории Сусанинского поселения, со второй сняли заряд и обезвредили его
Фото: drozdenko_au_lo / Telegram
Фото: drozdenko_au_lo / Telegram

ФСБ возбудила уголовное дело после подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Дело будет расследоваться по ст. 281 (диверсия) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК.

Утром 1 мая губернатор сообщил, что в полночь на территории Сусанинского поселения была подорвана одна из опор линии электропередачи, а на второй обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство». Позднее он уточнил, что взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

Из-за подрыва населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сказал Дрозденко. В пресс-службе Ленинградской атомной электростанции рассказали ТАСС, что АЭС работает в штатном режиме.

Прокуратура области сообщила, что начала проверку после обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва. По данным ведомства, линия рухнула «в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети».

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Теги
Елена Чернышова
Александр Дрозденко Ленинградская область подрыв ЛЭП
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