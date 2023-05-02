Поезд сошел с рельс из-за подрыва железной дороги в Брянской области

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В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил телеграм-канал 112. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к МВД.

Позднее информацию подтвердили РЖД. Компания сообщила, что локомотив и около 20 вагонов поезда сошли с рельс в 19:47 на перегоне Снежетьская - Белые Берега. По данным РЖД, пострадавших нет. Движение на участке остановлено.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Брянской области.

Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что всего были слышны три взрыва. На месте работают пожарные. На кадрах с места взрыва, которые опубликовал канал, видно, что состав состоял из грузовых вагонов и цистерн.

За последние несколько дней это уже второй подрыв железнодорожного полотна. 1 мая в Унечском районе на 136 км маршрута Брянск-Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего сошел с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших при взрыве не было. Движение на участке было приостановлено. Утром 2 мая РЖД сообщила, что на железнодорожном перегоне восстановили движение. Железнодорожники уложили около 100 м нового железнодорожного полотна.

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