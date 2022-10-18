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Гросси допустил заключение соглашения по Запорожской АЭС до конца года

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о желании встретиться с Путиным «как можно скорее»

Соглашения о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной станции можно достичь до конца этого года, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом [России Владимиром] Путиным и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно дальше работать», — сказал господин Гросси журналистам во время визита в Аргентину (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова посетить Россию и встретиться с Путиным, глава МАГАТЭ сказал: «Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее».

В начале сентября после первого в истории полного отключения Запорожской АЭС от энергосети из-за обстрелов, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга, на станцию приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения АЭС и сообщили о присутствии на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на ЗАЭС. Глава агентства предложил создать вокруг станции зону безопасности.

Гросси встречался с Путиным 11 октября. Российский президент заявил, что Москва открыта для диалога. До этого глава МАГАТЭ провел переговоры в Киеве с Зеленским. 14 октября Гросси заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны.

Запорожская область в конце сентября провела референдум о вхождении в состав России, Москва признала итоги голосования. После этого Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.

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